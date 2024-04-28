أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل واخري نصف نقل، بالطريق المؤدي إلى محور سمالوط،المار على نطاق محافظة المنيا.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق المؤدي الي محور سمالوط الواقع شمال المحافظة.

حادث تصادم بالمنيا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين 3 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

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تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.