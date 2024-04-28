الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل واخري نصف نقل، بالطريق المؤدي إلى محور سمالوط،المار على نطاق محافظة المنيا.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا 

txt

أخبار حوادث المنيا: حريق بمجمع المحاكم.. وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل

txt

إصابة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق المؤدي الي محور سمالوط الواقع شمال المحافظة.

حادث تصادم بالمنيا 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين 3 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

Advertisements

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اصابة 3 اشخاص حادث تصادم بالمنيا محور سمالوط حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

أخبار حوادث المنيا: حريق بمجمع المحاكم.. وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل

النيابة تبدأ التحقيق في حريق مجمع محاكم المنيا

كانوا رايحين عزاء، أسماء مصابي حادث انقلاب نصف نقل بالمنيا

إصابة 8 أشخاص في انقلاب نصف نقل بالمنيا

إصابة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة في المنيا

إصابة شخص في خصومة ثأرية بالمنيا

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل محطة محولات كهرباء بمدينة المنيا

جامعة المنيا الأهلية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
ads

الأكثر قراءة

ضربات متتالية، سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024

الصفاقسي التونسي يحسم موقفه من عودة علي معلول

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

صدق أو لا تصدق، سعر كرتونة البيض بالقليوبية تنخفض إلى 60 جنيها بعد دعوة المقاطعة (صور)

الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ 18 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم

13 رسالة حاسمة من السيسي للمصريين

منوعات

المزيد

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعمل اللى محدش يفكر فيه... رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة الجميلة في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والخير الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية