الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إصابة وكيل وزارة الزراعة في المنيا واثنين آخرين في حادث مروري

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

أصيب عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، واثنين آخرين إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة بمدينة المنيا،  تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة وكيل وزارة الزراعة في المنيا 

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة المنيا الجديدة.

 

حادث وكيل وزارة الزراعة في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص وهم عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا 42 عاما، محمد توني 54 عاما، محمود سيد، 34 عاما، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم ونزيف داخلي بالطن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

أسماء المصابين في حادث السيارة الملاكي بالمنيا الجديدة (صور)

أخبار حوادث المنيا، وعلى جانب آخر حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث السيارة الملاكي الذي وقع بـ مدينة المنيا الجديدة، إثر انفجار أحد إطاراتها أدى إلى اصطدامها بإحدى الأرصفة.

أسماء مصابي حادث ملاكي المنيا الجديدة 

حادث ملاكي المنيا الجديدة، فيتو 

وأصيب كل من: إبراهيم عبده عبد المعز، شيماء محمد، 33 عاما، وريتاج محمد، 9 سنوات، رحاب عبد الرسول، 21 عامًا، عبد الرحمن محمد، 25 عاما، هبة محمد 5 سنوات، محمد محمود، 60 عاما، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تصادم ملاكي برصيف بالمنيا الجديدة، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بتصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالطريق المؤدي إلى سجن المنيا بمدينة المنيا الجديدة.

Advertisements

إصابة 7 أشخاص في مدينة المنيا الجديدة 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حادث وكيل وزارة الزراعة بالمنيا وكيل وزارة الزراعة في المنيا حادث وكيل ورزاة الزراعة بالمنيا حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة شاب بلدغة ثعبان أثناء عمله داخل مزرعة في المنيا

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالمنيا

أسماء المصابين في حادث السيارة الملاكي بالمنيا الجديدة (صور)

العثور على جثمان طفل توفي غرقا في المنيا

إصابة 7 أشخاص بحادث مروري في المنيا الجديدة

معركة الرجل الأول فى محافظات مصر.. المنيا.. القاضى يهتم بمشروع حياة كريمة.. وشكرًا.. المواطن لا يشعر بتحركات اللواء أسامة القاضى فى الشارع المنياوى.. وهذا سر غضب القبائل

بالأسماء، مصرع شخصين مجهولين وإصابة 21 آخرين في انقلاب ميكروباص المنيا (تفاصيل)

إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

وزير العمل يزور جنوب سيناء لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالمحافظة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية