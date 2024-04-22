إصابة وكيل وزارة الزراعة في المنيا واثنين آخرين في حادث مروري

أصيب عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، واثنين آخرين إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة بمدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة وكيل وزارة الزراعة في المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة المنيا الجديدة.

حادث وكيل وزارة الزراعة في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص وهم عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا 42 عاما، محمد توني 54 عاما، محمود سيد، 34 عاما، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم ونزيف داخلي بالطن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في حادث السيارة الملاكي بالمنيا الجديدة (صور)

أخبار حوادث المنيا، وعلى جانب آخر حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث السيارة الملاكي الذي وقع بـ مدينة المنيا الجديدة، إثر انفجار أحد إطاراتها أدى إلى اصطدامها بإحدى الأرصفة.

أسماء مصابي حادث ملاكي المنيا الجديدة

حادث ملاكي المنيا الجديدة، فيتو

وأصيب كل من: إبراهيم عبده عبد المعز، شيماء محمد، 33 عاما، وريتاج محمد، 9 سنوات، رحاب عبد الرسول، 21 عامًا، عبد الرحمن محمد، 25 عاما، هبة محمد 5 سنوات، محمد محمود، 60 عاما، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تصادم ملاكي برصيف بالمنيا الجديدة، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بتصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالطريق المؤدي إلى سجن المنيا بمدينة المنيا الجديدة.

Advertisements

إصابة 7 أشخاص في مدينة المنيا الجديدة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.