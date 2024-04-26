سكارليت جوهانسون تتعاون مع مارفل لإنتاج مسلسل جديد

سكارليت جوهانسون، ذكرت تقارير صحفية أن الممثلة سكارليت جوهانسون، اتفقت مع استديوهات مارفل، لإنتاج مسلسل جديد، خاص بعالم السوبر هيروز.

وأوضحت التقارير، أن المسلسل الجديد لـ سكارليت جوهانسون، منفصل تماما، عن شخصية البطلة الخارقة في عالم مارفل، Black Widow، أن دور الممثلة الشهيرة يقتصر علي الإنتاج فقط.

تفاصيل عودة سكارليت جوهانسون لعالم مارفل

وكشف رئيس مارفل، كيفن فايجي، عن وجود مشروع من الممثلة سكارليت جوهانسون، تعود من خلاله، لعالم مارفل للأبطال الخارقين.

وأعلن كيفت فايجي، رئيس استديوهات مارفل، خلال لقاءه مع برنامج ET، أن مارفل، تعمل بالفعل مع الممثلة سكارليت جوهانسون، علي مشروع جديد، سيعيدها لعالم مارفل، بعد أن توفت شخصيتها Black Widow في آخر أفلامها، مشيرا أن طريقة عودتها ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

كيفن فايجي يكشف حقيقة عودة Iron Man وBlack Widow لعالم مارفل

وأكد كيفن فايجي رئيس استديوهات مارفل، أنهم لم يتحدثوا، عن عودة 'Iron Man' و'Black Widow'، ضمن أحداث فيلم AVENGERS القادم.

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وذكر رئيس استديوهات مارفل، في تصريحات صحفية، أنهم يركزون في الوقت الحالي، على تنفيذ الأفلام، التي بدأ العمل عليها، في انتظار الانتهاء منها، لعرضها في صالات السينما، مشيرا إلى أنه في حال الاتفاق على عودة "Iron Man" و"Black Widow"، سيتم الإعلان فورا للإعلام والصحافة.