سيطرة عربية على كأس السوبر الإفريقي بالنسخة السابعة على التوالي.. أزمة اتحاد العاصمة تؤهل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية أمام الزمالك.. وثالث نهائي بين الأهلي والترجي

كأس السوبر الإفريقي، سيطرت الفرق العربية، للنسخة السابعة على التوالي، السيطرة على لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وأصبح السوبر الأفريقي، عربيا لسابع نسخة تواليا، بعد صعود الأهلي والترجي التونسي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بجانب تأهل الزمالك ونهضة بركان المغربي لنهائي الكونفيدرالية.



وقد تشهد نسخة السوبر الأفريقي القادمة، حدثا غائبا منذ نسخة 1994، حال تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال، والزمالك بلقب الكونفيدرالية، ليتكرر سيناريو النسخة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وفاز بها الأبيض بهدف أيمن منصور.

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نهائيات السوبر الإفريقي آخر 6 مواسم



وشهدت المواسم الست الأخيرة، نهائيات عربية للسوبر الأفريقي، بدأت بلقاء الرجاء المغربي والترجي التونسي عام 2019 في قطر، وفاز به الرجاء بنتيجة 2-1.

ولعب الزمالك ضد الترجي التونسي عام 2020 في قطر أيضا، وفاز الزمالك بنتيجة 3-1.

وفاز الأهلي بنسخة 2021 على حساب نهضة بركان في قطر بنتيجة 2-0، كما حصد النسخة التالية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح في قطر أيضا.

وتوج نهضة بركان المغربي على حساب الوداد البيضاوي بنتيجة 2-0 في نسخة الموسم قبل الماضي بالسوبر الأفريقي.

وفاز اتحاد العاصمة الجزائري بنسخة الموسم الماضي على حساب الأهلي بنتيجة 1-0 في السعودية.

وتأهل نادي نهضة بركان المغربي رسميا، لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب نصف نهائي البطولة ليضرب موعدا مع الزمالك.

وسيقام النهائي الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو المقبل في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب الإياب في مصر على إستاد القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر المقبل.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وتوج نهضة بركان باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022 بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في نسخة الموسم الماضي.

ورفض فريق اتحاد العاصمة النزول لأرض ملعب بركان، لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث نزل لاعبو الفريق المغربي بمفردهم إلى أرض الملعب، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة بسبب انسحاب النادي الجزائري.

وأعلن الكونغولي جان جاك ندالا، حكم المباراة، ومراقب المباراة الموريتاني ساديو ديارا، كافة إجراءات المباراة، ليتم الإعلان عن انتصار نهضة بركان باعتذار اتحاد العاصمة عن عدم اللعب.

الاعتراض على قميص نهضة بركان



وجاء ذلك بعدما تقدم مجلس إدارة اتحاد العاصمة الجزائري باعتراض لدي مندوب ومراقب المواجهة، الموريتاني ساديو ديارا، على قميص نهضة بركان، الذي رخص به الكاف، وجرى الاتفاق عليه في الاجتماع الفني ليلة المواجهة بين الناديين.

ونزل الحكام ولاعبو بركان للملعب، وسط حضور قياسي لجماهير بركان، لكن لاعبو الفريق المنافس رفض مغادرة غرفة تبديل الملابس.

وكان الكاف قد اعتبر اتحاد العاصمة خاسرا (3-0) على أرضه ذهابا، بسبب احتجاز السلطات الجزائرية قمصان نهضة بركان، نظرا لتضمنها خريطة للمغرب تعتبرها الجزائر مخالفة لقوانينها.

وتمسك نهضة بركان باستلام المعدات والقمصان، التي تم حجزها في مطار هواري بومدين، من أجل خوض لقاء الذهاب، وهو ما لم يحدث بقرار من السلطات الجزائرية.

فيما يخوض النادي الأهلي والترجي التونسي مباراة نهائي عربي خالص في دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية، في ثالث مواجهة نهائية بين الفريقين.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0.

وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

ثالث نهائي بين الأهلي والترجي

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي المصري والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018.

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1.

وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3 ليحسم الترجي اللقب.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق أعلن عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

واجه النادي الأهلي نظيره مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إلي المباراة النهائية.