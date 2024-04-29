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ثقافة وفنون

عودة كريس إيفانز لتجسيد شخصية كابتن أمريكا في فيلم Avengers Secret Wars

كريس إيفانز، فيتو
كريس إيفانز، فيتو

Avengers Secret Wars، أكدت مصادر موثوقة، من داخل استديوهات مارفل، بأن الممثل كريس إيفانز، قام بالفعل بتوقيع عقد جديد، مع استديوهات مارفل، لعودته لأداء شخصية البطل الخارق، كابتن أمريكا، مرة أخرى، بعد عدة سنوات من تركه للشخصية.

وأشارت المصادر، أن عودة كريس إيفانز، لتجسيد شخصية كابتن أمريكا، سيكون خلال أحداث فيلم Avengers Secret Wars.

مارفل تعيد كتابة فيلمي AVENGERS 5 وAVENGERS: SECRET WARS بعد حذف شخصية Kang

وكشفت تقارير جديدة، أن استديوهات مارفل، تعمل في الوقت الحالي، علي إعادة كتابة سيناريوهات فيلمي ‘AVENGERS 5’، و‘AVENGERS: SECRET WARS’، بالكامل،  بسبب قرارها بحذف أو تقليل ظهور شخصية الشرير Kang، من تلك الأفلام.

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كما أعلنت استديوهات مارفل، عن تغييرها لاسم فيلم Avengers: The Kang Dynasty، لـ  Avengers 5، وذلك بعد طردها للممثل الأسمر جوناثان ميجورز، مؤدي شخصية Kang، والتي تدور حولها أحداث الفيلم.

فيما، ذكرت مصادر صحفية، أن شركة مارفل، تفكر في شخصية Doctor Doom، لتحل مكان Kang، كشرير ساغا المالتيڤرس الرئيسي الجديد.

مارفل تطرد جوناثان ميجورز بعد إدانته بتهمتي اعتداء وتحرش

 أعلنت استديوهات مارفل، طردها، بطل سلسلة الأفينجرز الجديدة، جوناثان ميجورز، بعد إدانته، بتهم العنف المنزلي، والتحرش الجنسي، لينتهي رسميا، مستقبل الممثل في عالم الأبطال الخارقين.

إدانة الممثل جوناثان ميجورز بتهمتي اعتداء وتحرش

أدانت محكمة مانهاتن الممثل الأمريكي جوناثان ميجوز، في تهمتين من أربع تهم موجهة إليه، وفقا لشبكة أن.بي.سي نيوز.

وجاء ذلك بعد، بعد ان ‏قررت هيئة المحلفين إيجاد 'جوناثان ميجوز، مذنبًا بالاعتداء من الدرجة الثالثة.

 واُدين الممثل 'جوناثان ميجورز' بعد أن وجدت الشرطة، صديقته جريس، فاقدة الوعي في شقتهم والعثور على إصابات واضحة في جسدها، بما في ذلك تمزق خلف أذنها، وكدمات في الجسم، وكسر في احد اصابع يدها، بسبب خلاف شخصي وقع بينهم.

هيو جاكمان يكشف حقيقة ظهور شخصية Wolverine في فيلم Avengers Secret Wars

فيما تحدث الممثل الأسترالي الشهير "هيو جاكمان"، لأول مرة عن احتمالية ظهور شخصية Wolverine، التي اشتهر بها، ضمن أحداث فيلم مارفل المنتظر Avengers Secret Wars.

وقال هيوجاكمان في تصريحات صحفية،: "لا أنظر للأفلام كتكملة، حيث أنني أقوم بصنع الفيلم بدون التفكير بجزء اخر أو ظهور للشخصية مرة أخرى، ولكنني أرى بأن ظهور Wolverine، خلال أحداث فيلم مارفل Avengers Secret Wars، سيجعله يبدأ بقوة من جديد".

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