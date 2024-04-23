مارفل تطرح تريلر جديدا لفيلم DEADPOOL & WOLVERINE

DEADPOOL ، طرحت استديوهات مارفل، تريلر رسمي جديد، لفيلمها المنتظر Deadpool & Wolverine، المقرر طرحه رسميا في صالات السينما، بتاريخ ٢٦ يوليو المقبل.

وجاء التريلر الجديد لفيلم Deadpool & Wolverine، مشوقا، بسبب تضمنه لقطات تبرز مشاهد القتال، التي يحتوي عليها الفيلم، ووصلت مدة التريلر الجديد لـ دقيقتين و٣٩ ثانية.

شون ليفي: فيلم DeadpoolAndWolverine ليس جزئا ثالثا من سلسلة Deadpool

أوضح المخرج "شون ليفي"، في تصريحات صحفية، أن فيلم DeadpoolAndWolverine، ليس الجزء الثالث من سلسلة أفلام Deadpool.

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وأضاف ليفي قائلا: "أعتقد أننى، واستديوهات مارڤل، قلنا سابقًا بأنه فيلم شبيه لأفلام Deadpool كثيرًا، ولكن لم نقل بأنه الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، فيلم DeadpoolAndWolverine، فيلم قائم بذاته ويتميز بذلك".

TVA قسم جديد في عالم مارفل يظهر في فيلم DEADPOOL3

كشفت استديوهات مارفل، عن بوستر فني جديد رسمي، لفيلم ‘DEADPOOL & WOLVERINE’، يظهر من خلاله تفاصيل بدلة Deadpool الجديدة.

بدلة DEADPOOL، الجديدة، تم صنعها، من خلال TVA، وهو قسم خياطي جديد، سيتم تقديمة لأول مرة، خلال أحداث الجزء الثالث من فيلم DEADPOOL، والذي سيكون مسئول مستقبلًا، عن تصميم بدلات الأبطال الخارقين بالحروب السرية.

كريس هيمسورث يعود لأداء شخصية Thor في فيلم DeadpoolAndWolverine

أعلنت استديوهات مارفل، في مهرجان CinemaCon، عن عودة الممثل "كريس هيمسورث"، لأداء شخصية البطل الخارق، Thor مرة أخرى، ضمن مشهد شرفي خلال أحداث فيلم مارفل المنتظر DeadpoolAndWolverine.

بوستر Deadpool بـ 4 نسخ

كشفت استديوهات مارفل، عن ملصق رسمي جديد لفيلمها المنتظر، Deadpool & Wolverine.

ويحمل البوستر الجديد، نظرة فريدة لشخصية وولفرين، و4 نسخ مختلفة من ديدبول ستظهر خلال الفيلم، وهي: Babypool، Kidpool، Dogpool،Headpool.

تسريب قصة فيلم DEADPOOL 3

في سياق متصل، واستكمالا لسلسلة التسريبات التي طالت فيلم Deadpool3، سربت مؤخرا، قصة فيلم مارفل المنتظر.

وكشفت التسريبات، بأن فيلم Deadpool3، سيدور حول شخصية البطل الخارق، ديدبول، الذي يمر بأزمة منتصف العمر، وهو ما يجعله يقرر، أن يترك حياة البطل وراءه، ويعيش حياة عادية.

ومن المقرر أن يشهد فيلم Deadpool3، ظهور سريع لشخصية، ولفيرين، كما ستظهر شخصيات خارقة أخرى غير متوقعة من شخصيات الـX-MEN".

هيو جاكمان يحتفل بانتهاء تصوير فيلم DEADPOOL 3

واحتفل الممثل الأسترالي، “هيو جاكمان”، بالانتهاء رسميا، من تصوير فيلم DEADPOOL 3، علي طريقته الخاصة.

ونشر هيو جاكمان، صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهو يقوم بحلاقة الذقن الشهيرة، الخاصة بشخصية Wolverine، معلقا عليها قائلا: “لقد أحببت كل دقيقة في صنع هذا الفيلم، لا أستطيع الانتظار لمشاهدته، لقد حان وقت الحلاقة”.

الانتهاء من تصوير الجزء الثالث من فيلم DEADPOOL

أعلن المخرج "شون ليفي"، في تصريحات صحفية جديدة، أنهم انتهوا من تصوير جميع مشاهد، الجزء الثالث من فيلم DEADPOOL.

وأوضح المخرج الشهير، أن الفيلم سيكون دموي، وملحمي، وسيحصل على تصنيف رقابي R-rated، بسبب محتواه العنيف.

وأشار ليفي، أن استديوهات مارفل حددت تاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢٤، ليكون موعد عرض الفيلم في صالات السينما.

رايان رينولدز يعلق علي كثرة تسريبات فيلمه Deadpool 3

في أول تعليق للممثل رايان رينولدز، على كثرة التسريبات، من فيلمه الجديد Deadpool 3.

ونشر الممثل، رايان رينولدز، صور من تسريبات الجزء الثالث، لفيلم Deadpool، بعد تعديلها بطريقة الفوتوشوب، واضعا، شخصيات هوليوودية شهيرة للصور، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي، “آكس” قائلا:"بدأ الفيلم يتسرب لذلك أنا أنضم، ولكن من فضلك لا تفرط في استخدام عبارة تسريبات ديدبول، لأنها قد تفسد نتائج البحث".

تسريب مشهد جديد من أحداث فيلم Deadpool3

كما سُرب مؤخرا، أحداث مشهد جديد، من Deadpool3، ليكون بذلك هو التسريب الرابع لمشاهد من فيلم مارفل المنتظر.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن فيلم الجزء الثالث من فيلم Deadpool، سيحتوي علي مشهد تجمع أبطال لمعركة ضخمة من بوابات مختلفة من العوالم الكونية، كالتي حدثت في نهاية فيلم AvengersEndgame، ولكنه سيكون مشهد ساخر من الفيلم، وقد يموت جميع من يظهر في هذا المشهد ويخسروا.

سبب ظهور شخصية Scarlet Witch في فيلم Deadpool 3

وكشف عدد من التقارير الصحفية، سبب استعانة استديوهات مارفل، بشخصية Scarlet Witch خلال أحداث الجزء الثالث لفيلم Deadpool.

وذكرت التقارير الصحفية، أن مارڤل لا تستطيع تحقيق ما تريده في فيلم Deadpool 3، بدون تواجد شخصية Scarlet Witch، حيث تنوي مارڤل التخلص من جميع شخصيات X Men الكبار بهذا الفيلم، وتواجد شخصية Scarlet Witch، هو الطريق الوحيد لفعل ذلك، حيث سيتواجد مشهد في الفيلم، لقضاء Scarlet Witch على جميع رجال X Men، لتقول بعدها جملتها الشهيرة “No More Mutant”.

تفاصيل شخصية ScarletWitch في DEADPOOL 3

وكان تقرير لموقع The DisInsider، أكد أن شخصية ScarletWitch، التي تجسدها، الممثلة إليزابيث أولسن، في فيلم DEADPOOL 3، لن يكون ظهورها شرفيا، بل ستقوم بأداء دور هام، بأحداث الفيلم، وسيؤثر ظهورها في الفيلم، على مستقبل الشخصية بعالم مارڤل السينمائي.

مشهد القتال بين ScarletWitch وJeanGrey

وسُربت مؤخرا، تفاصيل المشهد القتالي لشخصيتي ScarletWitch وJeanGrey من فيلم Deadpool 3.

وذكرت التسريبات، أن المشهد القتالي سيكون من أحد أضخم المشاهد القتالية، التي وقعت حتى الآن في عالم مارڤل السينمائي.

فيما سيتضمن المشهد محاولة، ستريد "جين" قتل شخصية"ماغنيتو"، لكن "واندا"، ستدافع عن آبناءها مما سيتسبب بتدمير كون Earth-838 بأكمله.

الجزء الثالث لفيلم DEADPOOL

وأعلن رسميا عن عودة النجم هيو جاكمان، لتجسيد شخصية وولفرين الشهيرة من جديد، عبر الجزء الثالث من فيلم "DEADPOOL".

ووفق صحيفة ديلي ميل، نشر النجم رايان راينولدز مقطع فيديو عبر حساباته الخاصة على منصات التواصل أعلن بها عودة هيو للشخصية.

وفي المقطع الإعلاني الذي نشره “ريان، أدعى رايان أنه يبحث عن الفكرة المثالية، ليقدمها في الجزء الثالث من سلسلة أفلام ديدبول، ويظهر وهو يناقش كيف يجب أن يكون شكل الجزء الجديد ثم يكشف كيف كان لديهم فكرة واحدة.

ويسأل رينولدز هيو جاكمان الذي يظهر وهو يسير في الخلفية صاعد السلم، "مرحبًا، هيو، هل تريد لعب ولفيرين مرة أخرى؟" يرد جاكمان: “نعم، بالتأكيد، ريان”، وينتهي الفيديو بعد ذلك علي أغنية ويتني هيوستن سأظل أحبك.

هيو جاكمان وولفرين

ولعب هيو جاكمان دور ولفيرين لمدة 17 عامًا، عبر سلسلة أفلام “إكس مين” الشهيرة، التي أعلنت في أحد أفلامها عن وفاة الشخصية، لتعود استديوهات مارفل وتحييها من جديد، لتظهر بعد انقطاع ٥ سنوات عن الشاشة الفضية خلال أحداث فيلم DEADPOOL 3.