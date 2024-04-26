الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يتابع الحالة الجوية ويصدر توجيهات هامة للتعامل مع العاصفة الترابية

إيقاف حركة الملاحة
إيقاف حركة الملاحة البحرية في الأقصر، فيتو

تابع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر موقف الحالة الجوية الحالية من ديوان عام المحافظة، حيث أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الموقف اولا بأول وعدم مغادرة مواقعهم لحين استقرار الحالة الجوية، حيث شهدت المحافظة عاصفة ترابية قوية أدت إلى انعدام الرؤية وسرعة الرياح. 

كما  تم التنسيق مع اللواء دكتور حسن عبد العزيز  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر،حيث قامت شرطة المسطحات المائيه  بإيقاف حركة الملاحة النهرية لانعدام الرؤية وسرعة الرياح كما تم ايقاف عبارات الأهالي والمراكب الشراعية ومراكب النزهة لحين تحسن حالة الجو  ، وقامت إدارة المرور بغلق الطرق الرئيسية بين محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة والطرق التى تم غلقها هى الصحراوى الغربي والصحراوي الشرقى والطريق الزراعي لحين تحسن الجو وهدوء الرياح مع انتشار فرق مرورية متحركه على الطرق، وتم التنسيق مع ادارة المواقف بالمحافظة لمتابعة خطوط السير الداخلية.

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وفى هذا السياق أعلن محسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة عن رفع درجة الاستعداد القصوى  بدءا من اليوم وحتي استقرار الحالة الجوية، مضيفا يرجى توخي الحظر وإبلاغ غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ بأى بلاغ في حينه على رقم 0952374903.

 

إيقاف حركة الملاحة 


يشار إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ في المحافظة مع المديريات الخدمية، والمسطحات المائية، مع إيقاف حركة الملاحة النهرية لانعدام الرؤية وسرعة الرياح، وانتشار فرق مرورية متحركة على الطرق.


وقد أصاب طريق مصر أسوان الزراعي بطء في الحركة المرورية، بسبب شدة الرياح، وسقوط عدد من الأشجار في مراكز ومدن المحافظة دون إصابات أو خسائر.

 

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