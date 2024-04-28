الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات البناء بالأقصر

حملات مكبرة لرفع
حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

ومن جانبه شدد اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر على ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

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وفي ذلك الإطار أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أنه شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر حملة مكبرة بمركز ومدينة  الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

 
وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣ محضر إشغال، ٦ محاضر باعة جائلين، ٨ محاضر نظافة عامة،  وضبط ٣ ميكروفون تسبب إزعاج، و١٦ محضر مضبوطات متنوعة، و٣٥ محضر  إزالات إدارية، التي استهدفت شرق السكة، والمستشفى العام، والكورنيش وشوارع الصنايع، ابوالجود

إزالة بناء في المهد

وبناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على الأراضي والبناء بدون ترخيص، ووفقًا لتعليمات  العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بإزالة التعديات بالمهد.

وأثناء مرور يوسف أحمد محمود رئيس قرية المدامود قبلي 
ورمضان حسن سكرتير القرية تلاحظ وجود شدة خشبية لصب الدور الثالث علوى علي  مساحة 100 متر تقريبًا.


وبتحرى الدقة تم التأكد من البناء المخالف وعلى الفور تم التصدى للمخالفة وفك الشدة الخشبية بمعرفة المواطن  و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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