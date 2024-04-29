روجينا تنعي المخرج عصام الشماع

نعت الفنانة روجينا المخرج والمؤلف عصام الشماع الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

وكتبت روجينا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله المؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

عصام الشماع

عصام الشماع ولد في 29 سبتمبر 1955، ودرس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982.



وهو مخرج وكاتب، وله العديد من اﻷعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة، منها المسلسلات التلفزيونية: "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو".

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آخر أعماله



وتضمنت أعمال "الشماع" فيلم "الفاجومي" الذي قام بكتابة السيناريو والإخراج له، ويحكى قصة حياة الشاعر المصرى أحمد فؤاد نجم فى 2011 تم انتخاب "الشماع" كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

وكانت آخر أعماله سيناريو وحوار فيلم “أخلاق العبيد” بطولة خالد الصاوي ومن إنتاج عام 2017.