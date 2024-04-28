قناة الحياة تعرض ثاني حفلات 100 سنة غنا لـ علي الحجار بالأوبرا

تذيع قناة الحياة عبر شاشتها مساء اليوم الأحد، حفل الفنان علي الحجار والذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في ثاني حفلات برنامج 100 سنة غنا والذي يتعاون فيه الحجار مع الأوبرا.

حفل علي الحجار بالأوبرا

ويستضيف الحفل النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر، كما تم تخصيصه للاحتفاء بمسيرته الموسيقار محمد فوزى، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائي.

مشروع 100 سنة غنا

و100 سنة غنا، هو المشروع الذي يعمل عليه النجم علي الحجار منذ عام 2002، والذى يؤرخ لـ 100 عام من الغناء فى مصر، أيضا يهدف إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.

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وكشف الحجار أن مشروع 100 سنة غنا يبدأ منذ عصر الملحن محمد عثمان متخذا ما بعده من فنانين خلال 100 عام تالية.

والفنان والملحن محمد عثمان هو من أوائل الفنانين الذين وضعوا أسس الموسيقى العربية التى ميزت عصر النهضة منذ القرن الـ19، وبفضل ألحانه تشكلت اتجاهات التلحين فى الموسيقى فيما بعد، وبسبب نبوغه الموسيقى الذى سبق عصره بكثير وما قدمه للموسيقى العربية أطلق عليه لقب " أبو الموسيقى المصرية ".