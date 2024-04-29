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محافظات

من مركز الشباب إلى القبر، حزن فقيد مركز أبو حماد أحمد الجزار بحادث سير

تشييع جثمان فقيد
تشييع جثمان فقيد الشرقية، فيتو

سادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"،بعد مصرع رجل أربعيني من أبناء محافظة الشرقية في حادث سير مروع بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

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وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا لضحية الحادث ويدعى"أحمد علي الجزار" الذي توفي قبل ساعات وانهالت المنشورات والتعليقات التي تضمنت عبارات الرثاء والدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة وأن ينعم الله عزوجل على ذويه بالصبر والسلوان.

غرفة عمليات النجدة

 

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا بورود حادث مروري مروع بدائرة مركز شرطة أبوحماد ونتج عن الحادث وفاة شخص يدعى"أحمد.ع. الـ"41 عاما مدير مركز شباب خلوة أبو مسلم مقيم قرية الصوة بدائرة المركز.

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وبانتقال قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وجري الجثمان لمستشفى أبوحماد وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى صرحت بدفن الجثمان.

ضحية الحادث،فيتو

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فيما سيطر مشهد البكاء والصراخ وحدوث حالات إغماء على المشهد الجنائزي لـ تشييع جثمان ضحية الحادث المروع بمقابر الأسرة، في قرية الصوة بمركز ابوحماد..ونعت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة الفقيد فى بيان رسمى لها وتقدمت لأسرته بخالص العزاء سائلين المولى ان يتغمده بالرحمة والمغفرة. 

حوادث الطرق

 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

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