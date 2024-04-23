الأتوبيس اتعجن، تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادثا مروعا أسفر عن وفاة 3 اشخاص فيما أصيب 15 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ونش على الطريق الإقليمي بمركز بلبيس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات بلبيس والسعديين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وونش محمل عليه سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بناحية قرية غيتة اتجاه بنها بمركز شرطة بلبيس ونتج عن الحادث وفاة 3 اشخاص وإصابة 15 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

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على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه وجرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وباقي المصابين العشرة إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة فيما لفط 3 اشخاص انفاسهم الاخيرة بعد نقلهم مستشفى السعديين المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتى صرحت بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

جانب من الحادث،فيتو

حوادث الطرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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