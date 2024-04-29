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محافظات

تموين الإسكندرية: توريد 5427 طنا من الأقماح المحلية حتى الآن

توريد القمح، فيتو
توريد القمح، فيتو

أكد  المهندس محمود القلش المتحدث الرسمي باسم مديرية تموين الإسكندرية، أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية.
 

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وأضاف أن هناك متابعة لجميع أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح فى الصوامع والبناكر والتى تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين 
 

وأشار إلى أن  كميات التوريد قد بلغت حتى الآن فيما يزيد عن ٥٤٢٧ طنا ومازالت غرفة العمليات  متابعة للموقف أولا بأول.

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على الجانب الآخر، تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة ياتى ذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. 

 

كما نجحت الحملة فى توقيع محاضر بالجملة فى بعض الأسواق والحملات المكثفة على المخابز السياحية للتأكد من ضبط الأسعار.
 

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الاسكندرية إدارة تموين الإسكندرية الاقماح

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