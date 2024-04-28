الكونفدرالية، سامسون يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني في دريمز الغاني

الكونفدرالية، أحرز سامسون أكينيولا لاعب الزمالك، الهدف الثاني لفريقه في شباك دريمز الغاني، بالدقيقة 27 من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد بابا يارا كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين نظيفين.

جاء الهدف بعد تمريرة تسلمها سامسون على حدود منطقة الجزاء ليراوغ مدافع دريمز ويطلق تسديدة قوية في شباك دريمز.

وكان حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، أحرز الهدف الأول في الدقيقة 11 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو، وقابلها المثلوثي ليضعها في الشباك.

Advertisements

تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وياسر حمد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وترافيس موتيابا وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية غانا قبل مباراة دريمز

واجه الزمالك أندية غانا 10 مرات سابقة في مختلف البطولات قبل مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام فريق دريمز.

تلقى الزمالك 4 هزائم وحقق الفوز في مباراتين بينما حسم التعادل 4 مباريات، واستطاع لاعبو الأبيض تسجيل 9 أهداف بينما استقبلت شباكه 14 هدفا.

وكانت أكبر هزيمة تلقاها الزمالك أمام أندية غانا ضد فريق أشانتي كوتوكو بنتيجة 5\1.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

وفي ذهاب نصف نهائي البطولة، تعادل الزمالك سلبيا مع نظيره دريمز الغاني.

فرص الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويحتاج فريق الزمالك إلى التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة، في المقابل، ليس أمام دريمز سوى الفوز بأي نتيجة للتأهل.

تاهل الزمالك ودريمز إلى نصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

الزمالك

القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.