الوادي الجديد تبدأ تنفيذ برنامج "الجيوماتكس" بمشاركة طلاب من كلية الآداب بجامعة حلوان

استقبلت محافظة الوادي الجديد 120 طالبًا وطالبة من كلية الآداب بجامعة حلوان، لتنفيذ برنامج "الجيوماتكس" ونظم المعلومات الجغرافية بمركز ومدينة باريس، وذلك ضمن الزيارات المتبادلة التي تنظمها المحافظة وجامعة الوادي الجديد مع الجامعات الأخرى لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والدراسة وتبادل الخبرات.



من جانبه قال رئيس مركز ومدينة باريس، المحاسب عبد الناصر صالح، في بيان له أمس، إن المركز استقبل اليوم طلبة كلية الآداب جامعة حلوان في زيارة خاصة لمركز باريس، حيث التقى بوفد كلية الآداب جامعة حلوان وآداب جامعة الوادي الجديد، وزار الوفد بعض المشروعات الاستثمارية ومعبد دوش وقرية حسن فتحي المعمارية بالإضافة إلى جولة داخل مدينة باريس.



وأكد عبد الناصر، أن دعم المحافظة للجامعة وكافة المؤسسات التعليمية والبحث العلمي هو بمثابة واجب وطني مقدس وضرورة حياتية لازمة لما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله وبما يدعم التنمية وخلق جيل صاعد مسلح بالمعلومات العلمية الصحيحة ومرتبط بثروات وطنه.

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متابعة وتحسين الخدمة الطبية بمستشفى" الخارجة "

هذا فيما التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على رأس لجنة لمتابعة منظومة العمل بمستشفى الخارجة التخصصي والخدمات العلاجية المقدمة من خلالها، وذلك بحضور الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة، والدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور مصطفى عامر مدير المستشفى، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول بحث سبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحصر كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية والتجهيزات لتوفيرها، والوقوف على المعوقات التي تواجه تقديم الخدمة اللائقة للمرضى.

مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق على منح مهلة لمدة شهر لتنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة من خلال الإشراف المباشر لمسئولي الأمانة خلال مراحل التنفيذ، ونقل الخبرة اللازمة؛ لتحسين كفاءة منظومة العمل. موجهًا مدير المستشفى بسرعة حصر وعرض الاحتياجات العاجلة للمستشفى؛ لتوفيرها من خلال المحافظة