لمناقشة الاستعداد للامتحانات، تعليم الوادى الجديد تعقد الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، الاجتماع الدورى لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بحضور الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين وناصف أنيسى نائب المجلس.

وجاء ذلك بمقر بلاط التعليمية من منطلق الحرص على عقد اللقاءات الدورية للمجلس فى جميع الإدارات التعليمية للوقوف عن قرب على كافة الآراء والمقترحات من أجل منظومة تعليمية متميزة.

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وشارك اللقاء مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وأعضاء المجلس الموقر، وخلال اللقاء استعرض وكيل تعليم الوادي الجديد، مع الحضور إنجازات قطاع تعليم المحافظة على مدار العام الدراسى الحالى بكافة الأنشطة والمسابقات الوزارية.

وكذا مرور امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بأمن وسلام، موجها بضرورة الاستفادة من الكتب الدراسية الوزارية والتي تم تسليمها للطلاب مع الدخول على المنصات التعليمية للاطلاع على التدريبات.

وأشار وكيل التعليم، للدور المحورى لمجلس الأمناء، فى دعم وخدمة المنظومة التعليمية والعمل على استقرارها، وجرى مناقشة إنجازات مجلس الأمناء ودعمه الدائم للمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وفى ختام اللقاء جرى مناقشة مجموعة من المقترحات والقضايا الهامة التى تخص العملية التعليمية، طرحها أعضاء المجلس ممثلى الإدارات التعليمية منها الجاهزية والاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى وتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل.

لدعمه العملية التعليمية :

تكريم ممثلى مجلس الأمناء بتعليم الوادى الجديد

وعلي صعيد متصل، أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على الدور الهام لمجلس الآباء والأمناء والمعلمين فى دعم العملية التعليمية على أرض المحافظة.

جاء ذلك بختام فعاليات الاجتماع الدورى للمجلس بمقر إدارة بلاط التعليمية، وفى إطار التعاون المشترك بين قطاع التعليم ومجالس الأمناء تبادل الدروع بين قيادات التعليم بالمحافظة وممثلى مجلس أمناء للتعاون المثمر والملموس فى دعم العملية التعليمية والنهوض بها على أرض المحافظة، جاء ذلك بحضور مدير ووكيل إدارة بلاط التعليمية.

تضمن التكريم سلامة على محمد رئيس مركز بلاط ومصطفى محمد على نقيب المعلمين بالمحافظة.

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