الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لمناقشة الاستعداد للامتحانات، تعليم الوادى الجديد تعقد الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء

تعليم الوادي الجديد،فيتو
تعليم الوادي الجديد،فيتو

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد،  الاجتماع الدورى لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بحضور  الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين وناصف أنيسى نائب المجلس.

 وجاء ذلك بمقر بلاط التعليمية من منطلق الحرص على عقد اللقاءات الدورية للمجلس فى جميع الإدارات التعليمية للوقوف عن قرب على كافة الآراء والمقترحات من أجل منظومة تعليمية متميزة. 

Advertisements

وشارك اللقاء مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وأعضاء المجلس الموقر، وخلال اللقاء استعرض وكيل تعليم الوادي الجديد، مع الحضور  إنجازات  قطاع تعليم المحافظة على مدار العام الدراسى الحالى بكافة الأنشطة والمسابقات الوزارية.
وكذا  مرور امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بأمن وسلام، موجها بضرورة الاستفادة من الكتب الدراسية الوزارية والتي تم تسليمها للطلاب مع الدخول على المنصات التعليمية للاطلاع على التدريبات.

وأشار وكيل التعليم، للدور المحورى  لمجلس الأمناء، فى دعم وخدمة المنظومة التعليمية والعمل على استقرارها، وجرى مناقشة إنجازات مجلس الأمناء ودعمه الدائم للمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وفى ختام اللقاء جرى مناقشة مجموعة من المقترحات والقضايا  الهامة التى تخص العملية التعليمية، طرحها أعضاء المجلس ممثلى الإدارات التعليمية منها الجاهزية والاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى وتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل.

لدعمه العملية التعليمية  : 
تكريم ممثلى مجلس الأمناء بتعليم الوادى الجديد

وعلي صعيد متصل، أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على الدور الهام لمجلس الآباء والأمناء والمعلمين فى دعم العملية التعليمية على أرض المحافظة.

جاء ذلك بختام فعاليات الاجتماع الدورى للمجلس بمقر إدارة بلاط التعليمية، وفى إطار التعاون المشترك بين قطاع التعليم  ومجالس الأمناء  تبادل الدروع بين قيادات التعليم بالمحافظة وممثلى مجلس أمناء للتعاون المثمر والملموس فى دعم العملية التعليمية والنهوض بها على أرض المحافظة، جاء ذلك بحضور مدير ووكيل إدارة بلاط التعليمية. 
تضمن التكريم سلامة  على محمد  رئيس مركز بلاط ومصطفى محمد على نقيب المعلمين بالمحافظة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التعليم بالوادى الجديد المنظومة التعليمية امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات نهاية العام تعليم الوادى الجديد مجلس الآباء والأمناء والمعلمين منظومة التعليم

مواد متعلقة

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالوادي الجديد

انخفاض شديد في درجات الحرارة وسحب كثيفة تغطي سماء الوادي الجديد (فيديو وصور)

"حياة كريمة" تستكمل اليوم القافلة الطبية المجانية بقرى الفرافرة بالوادي الجديد

مجلس جامعة الوادي الجديد يعتمد تعديل بعض اللوائح ويدرس الاستعداد لامتحانات الكليات

ورش حكي ولقاءات تفاعلية، احتفالات ثقافة الوادي الجديد بذكرى عيد تحرير سيناء

عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد وتعيق الرؤية على الطرق السريعة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

موعد نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد تأهل الزمالك على حساب دريمز

ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية

تعليق نبيل الحلفاوي على تأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

مشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية بعد التأهل للنهائي

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية

أرقام جوميز مع الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية على حساب دريمز

منوعات

المزيد

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads