مصرع 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

حوادث المنيا، لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

مصرع 5 أشخاص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

5 جثث حصيلة انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

ملوي التخصصي، فيتو

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم إثر الحادث.

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مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

