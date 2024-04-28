الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا، فيتو

حوادث المنيا، لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

مصرع 5 أشخاص بصحراوي المنيا 

txt

أخبار حوادث المنيا: حريق بمجمع المحاكم.. وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل

txt

إصابة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

5 جثث حصيلة انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا 

ملوي التخصصي، فيتو

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية  وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم إثر الحادث. 

Advertisements

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مصرع 5 أشخاص انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا مصرع 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم إثر الحادث مستشفى ملوى التخصصي حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أخبار حوادث المنيا: حريق بمجمع المحاكم.. وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل

النيابة تبدأ التحقيق في حريق مجمع محاكم المنيا

كانوا رايحين عزاء، أسماء مصابي حادث انقلاب نصف نقل بالمنيا

إصابة 8 أشخاص في انقلاب نصف نقل بالمنيا

إصابة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة في المنيا

إصابة شخص في خصومة ثأرية بالمنيا

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل محطة محولات كهرباء بمدينة المنيا
ads

الأكثر قراءة

نهضة بركان يتأهل رسميا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

موعد نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد تأهل الزمالك على حساب دريمز

ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر رجال للكرة الطائرة

الدوري المصري، أحداث مؤسفة في ملعب الجبل الأخضر عقب مباراة المقاولون وسموحة

أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يواجه نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية، الأهلي يغرم الشحات والسولية، تفاصيل التحقيق مع الشيبي باتحاد الكرة

ملك أحمد زاهر ترد على انتقادات الجمهور لشقيقتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads