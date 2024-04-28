تجارية الإسماعيلية تشارك في ملتقى التمكين الاقتصادي للمرأة 2030 بغرفة البحر الأحمر

شارك وفد من الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي رئيس غرفة التجارة المصرية بالإسماعيلية أمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام المصري للغرف التجارية، في ملتقى التمكين الاقتصادي للمرأة 2030 والذى عقد بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.



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أبرز أعضاء الوفد

كما ضمّ الوفد أعضاء بارزين في المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال غرفة الإسماعيلية برئاسة آمال محمود عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة مجلس سيدات الأعمال، وسارة ممدوح صقر النائب أول ونادية عبد الفتاح النائب الثاني، ومروة صابر سكرتير عام.

تجارية الإسماعيلية تشارك في ملتقى التمكين الاقتصادي للمرأة 2030، فيتو

أبرز المناقشات خلال الملتقى

وناقش الملتقى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، على مدار يومين، برئاسة السيد خالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر، بمشاركة 8 غرف تجارية من بينها تجارية الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي.

تجارية الإسماعيلية تشارك في ملتقى التمكين الإقتصادي للمرأة 2030، فيتو

وفي بداية فعاليات الملتقى، رحب رئيس الغرفة التجارية في البحر الأحمر بالحضور، ووجهت ريم صيام رئيس اتحاد مجالس سيدات أعمال الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، الشكر لهم على حسن التنظيم والاستضافة.

تجارية الإسماعيلية تشارك في ملتقى التمكين الاقتصادي للمرأة 2030، فيتو

تبادل الخبرات بين مجالس سيدات الأعمال

مؤكدة أن تلك اللقاءات فرصة لرائدات الأعمال في كل محافظة من تحويل أفكارهن الي مشاريع قابلة للتطبيق من خلال تعليمهن كيفية بناء الخطط الاستثمارية التي تواكب متطلبات السوق ويساعد علي نجاح مشاريعهن.

كما رحبت دكتورة ايثار بدوي بالوفود المشاركة وأكدت على ضرورة تنظيم دورات تجريبية في مجال ريادة الأعمال للمرأة.

تجارية الإسماعيلية تشارك في ملتقى التمكين الاقتصادي للمرأة 2030، فيتو

كلمة رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

ووجه أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية الشكر لرئيس تجارية البحر الاحمر، وجميع الرؤساء الحضور وكذا جميع حضور المجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال ونقل لهم جميعا تحيات السيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، متمنيا للجميع نجاح الملتقى وأن يؤتي بثماره.

وأشار الشافعي إلى أهمية العمل علي إعداد كوادر نسائية مميزة في النشاطات التجارية والحرفية واليدوية، مما يساعد علي ازدهار وتمكين المرأة طبقا لبرنامج فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030.

و قالت امال محمود، رئيس المجلس الاقتصادي بالاسماعيلية، أن السوق الاقتصادي المصري يشهد إنجاز غير مسبوق ويهدف إلى خلق إطار عام ممكن وداعم وآمن لكل من المرأة والرجل فى مجال العمل من خلال تعزيز سبل مشاركة المرأة فى قوة العمل والمناصب القيادية، وخلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز.

و أكدت سارة ممدوح نائب أول المجلس الاقتصادي لسيدات الإسماعيلية، أن مصر تشهد نهضة كبيرة، حيث شهدت أوضاع المرأة المصرية تحولات ضخمة، متوقعة أن تعمل استراتيجية 2030 علي انصافها، وتمكينها بعد ان عانت عقودا عديدة من أوضاع غير منصفة.

أضافت نادية صبري نائب ثان، ترتكز رؤية إستراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور.

أوضحت مروة صابر السكرتير العام للمجلس، يتطلب تحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 العمل من خلال أربعة محاور وهى "التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية"، وتعكس تلك المحاور الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تمشين لجنة سيدات الأعمال في البحر الأحمر

شهد المؤتمر مشاركة نشطة من رؤساء الغرف واللجان الاقتصادية لسيدات الأعمال من عدة محافظات، بما في ذلك الإسكندرية، الاسماعيلية، الشرقية، سوهاج، قنا، الأقصر، والسويس، البحر الاحمر.

كما تم تدشين لجنة سيدات أعمال الغرفة التجارية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتورة ايثار بدوي، وضمت كوكبة من السيدات المتميزات في مختلف المجالات التجارية والصناعية بالمنطقة.

وقام وفد تجارية الإسماعيلية بتهنئة الغرفة التجارية بالبحر الأحمر وتبادل الدروع والهدايا التذكارية.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم القدرات التنافسية للمرأة، نظمت الغرفة التجارية بالبحر الأحمر زيارات ميدانية للمنطقة الصناعية بالغردقة، حيث عقدت اتفاقيات متبادلة بين سيدات الأعمال من عدة محافظات.

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