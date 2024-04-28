إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بفايد في الإسماعيلية (صور)

تواصل الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، حملاتها للعمل على التصدي للإشغالات والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة الإشغالات والتعديات.

نتائج حملات إزالة التعديات

وشملت أعمال الحملات تنفيذ 32 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22، بمساحة تقدر بنحو، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة فايد، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.

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جانب من أعمال الحملات، فيتو

جانب من أعمال الحملات، فيتو

وكانت الإزالات عبارة 7 حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة،عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

بالإضافة إلى 10 إزالات لحالات تعد بالبناء على أراضي بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جانب من أعمال الحملات، فيتو

جانب من أعمال الحملات، فيتو

بالإضافة إلى 15 حالة تعد بالبناء على أراضي ولاية الري ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

متابعة اصطفاف المعدات والآلات

ومن جانبه تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم 20 أبريل 2024 حتى 9 مايو 2024 ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من أعمال الحملات، فيتو

جانب من أعمال الحملات، فيتو

جانب من أعمال الحملات، فيتو

الالتزام بالبرنامج الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من أعمال الحملات، فيتو

جانب من أعمال الحملات، فيتو

جانب من أعمال الحملات، فيتو

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.







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