الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بفايد في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الحملات،
جانب من أعمال الحملات، فيتو

تواصل الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، حملاتها للعمل على التصدي للإشغالات والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة الإشغالات والتعديات.  

محافظ الإسماعيلية عقب افتتاح P1: مصر تشهد طفرة في مجالات الاتصالات والرقمنة

ختام امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية (صور) 

نتائج حملات إزالة التعديات 

وشملت أعمال الحملات  تنفيذ 32 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22، بمساحة تقدر بنحو، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة فايد، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.  

Advertisements

جانب من أعمال الحملات، فيتو
جانب من أعمال الحملات، فيتو

وكانت الإزالات عبارة 7 حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة،عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان. 

 

بالإضافة إلى 10 إزالات لحالات تعد بالبناء على أراضي بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.  

جانب من أعمال الحملات، فيتو
جانب من أعمال الحملات، فيتو

بالإضافة إلى 15 حالة تعد بالبناء على أراضي ولاية الري ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان. 

 

متابعة اصطفاف المعدات والآلات  

ومن جانبه تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم 20 أبريل 2024  حتى 9 مايو 2024 ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

جانب من أعمال الحملات، فيتو
جانب من أعمال الحملات، فيتو
جانب من أعمال الحملات، فيتو

الالتزام بالبرنامج الزمني  

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

جانب من أعمال الحملات، فيتو
جانب من أعمال الحملات، فيتو
جانب من أعمال الحملات، فيتو

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
 

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية الاشغالات التعديات أراضى أملاك الدولة الموجة 22 لإزالة الإشغالات والتعديات

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية عقب افتتاح P1: مصر تشهد طفرة في مجالات الاتصالات والرقمنة

فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستعد للحصول على اعتماد JCI الدولي (صور)

ختام امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية (صور) 

بعد إحالة أوراقه للمفتي، القصة كاملة لمقتل مسنة على يد ممرض بالإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

الكونفدرالية، مصطفى شلبي يحرز هدف الزمالك الثالث في شباك دريمز الغاني

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

زفاف أسطوري في حضن الأهرامات، الملياردير الهندي أنكور جاين يتزوج عارضة الأزياء أريكا هاموند

بعد واقعة اقتحام فيلتها، علا غانم لـ فيتو: سرقة وتدليس وأكبر عملية نصب في حياتي

سعر الدولار في البنك المركزي والمصارف المصرية الأحد 28 أبريل 2024

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

توافد الأقباط علي كنيسة العذراء مريم بالمنصورة للاحتفال وأداء صلوات أحد السعف (صور)

الكونفدرالية، الزمالك يتقدم على دريمز الغاني بثنائية في الشوط الأول (صور)

منوعات

المزيد

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

المزيد
ads

انفوجراف

بحضور زاهي حواس.. ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

ما حكم الحج لمن أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads