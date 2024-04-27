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حوادث

حبس متهم بسرقة هاتفي محمول من داخل عيادة في مدينة نصر

حبس - صورة تعبيرية،
حبس - صورة تعبيرية، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس متهم بسرقة هاتفي محمول من داخل عيادة في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

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سرقة هاتف سيدة أثناء إنقاذ حياة نجلتها داخل مستشفى في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع فيس بوك، بشأن سرقة أحد الأشخاص لهاتفي محمول، من داخل إحدى العيادات بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

 

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