حملة تموينية على محلات وأسواق الأعلاف فى الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة يأتي بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على محلات وأسواق الأعلاف.

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات بتشديد الرقابة على محلات وأسواق الأعلاف ومتابعة توريد الاقماح المحلية والتأكد من عدم تسريب الأقماح إلى محلات وأسواق الأعلاف

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فقد تم تشكيل حملة تموينية برئاسة جمال عمار وكيل المديرية والتى ضمت أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب وأحمد يوسف رقابة المديرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وذلك للمرور والتفتيش على محلات الأعلاف والتى نتج عنها الآتى ضبط ١٥٠٠ كجم (طن ونصف ) أعلاف منتهية الصلاحية خلال الحملة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كما تم متابعة عمليات توريد الاقماح بنقاط الاستلام ومتابعة أعمال اللجان وتذليل اى عقبات تعوق عمليات التوريد.