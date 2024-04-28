الأحد 28 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

إلهام شاهين عن تكريمها بمهرجان هوليود للفيلم العربي: فرصة للتواصل مع الجاليات العربية

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالتكريم مؤخرا من قبل مهرجان هوليوود للفيلم العربي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقالت إلهام شاهين لـ فيتو، إن هذا المهرجان فرصة للتواصل بيننا وبين الجاليات المصرية والعربية هناك، واستقبلونا استقبال رائع وعلى أجمل ما يكون.

وكشفت أنه سيكون لديها فيلم سينمائي قريبا من المقرر أن تبدأ تصويره في وقت قريب جدا، لكن أحيانا تظهر بعض العراقيل الإنتاجية.

ومؤخرا شهدت سينما لوك بجليندال في كاليفورنيا، حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، الذي أقيمت فعالياته في الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري.

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استقبل الحضور مايكل باخوم، مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي، وشارك في حفل الافتتاح المستشار محمد طاهر بدر، القائم بالإعمال بالإنابة عن القنصل العام المصري السفير حسام الدين علي، ومنصور بن عبد الله السليطين، قنصل عام دولة قطر في لوس أنجلوس، هذا بجانب عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانين إلهام شاهين، ظافر العابدين، والمنتجين محمد حفظي، وطارق الجنايني إلى جانب نخبة بارزة من صناع السينما في هوليود الراغبين في التعرف على حاضر السينما العربية ونجومها.

 

تكريم إلهام شاهين

 

وتم خلال الحفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، بجائزة الرائدة المصرية بمجال السينما عزيزة أمير، التي تمنح سنويا من المهرجان لأفضل فنانة وصانعة أفلام عربية.
 

 

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