الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد العتباني حكما لمباراة سيراميكا وفاركو في الدوري المصري

فريق سيراميكا كليوباترا،
فريق سيراميكا كليوباترا، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة غدا الاثنين بين سيراميكا كليوباترا وفاركو، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.
 

مباراة سيراميكا ضد فاركو 

يديرها محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه كل من أسامة السيد مساعد أول وإسلام أبوالعطا مساعد ثاني والسيد منير حكما رابعا ومحمد عباس مايو حكم فيديو وهشام القاضي حكم فيديو مساعد. 

 

أحداث مؤسفة في ملعب مباراة المقاولون وسموحة

شهد ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، أحداثا مؤسفة عقب انتهاء مباراة المقاولون العرب أمام سموحة في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرته معلنا انتهاء المباراة، توجه نحوه معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب مسرعا، وحاول الاشتباك مع الحكم لولا تدخل رجال الأمن المتواجدين داخل الملعب، واشتبك معتمد جمال مع أحد رجال الأمن ممن حاولوا منعه من الوصول لحكم المباراة وائل فرحان.

إلغاء هدف المقاولون في مرمى سموحة

وأثار قرار وائل فرحان إلغاء هدف المقاولون العرب الذي سجله محمد سالم من متابعة لركلة الجزاء التي سددها جوزيف أوشايا بداعي التسلل، أزمة كبيرة، حيث اشتبك الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة المدرب معتمد جمال، مع طاقم التحكيم الذي خرج في حراسة الشرطة، كما اشتبك لاعبو المقاولون مع زميلهم أوشايا بسبب إهداره ضربة الجزاء.

سموحة يفوز على المقاولون

حقق فريق سموحة فوزا ثمينا على مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من أخبار الدوري المصري الممتاز.

هدف سموحة أحرزه حسام حسن في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية وصلته من الجبهة اليمنى انفرد على إثرها بمرمى المقاولون وسددها قوية داخل المرمى.

جاء الشوط الأول أقل من المتوسط، وانحسر خلاله اللعب في منطقة وسط الملعب في أغلب فتراته، وبسبب الحذر الدفاعي من قبل الفريقين، لم يشهد فرص حقيقية للتهديف، فيما شهدت الدقائق العشر الأخيرة أداء هجوميا أفضل للمقاولون لكنه لم يسفر عن أي أهداف.

وعلى عكس سير اللقاء ينجح سموحة في خطف هدف التقدم في الدقيقة 42 

يضغط المقاولون بعد الهدف من أجل إحراز هدف التعادل، وينجح في هز شباك سموحة في الدقيقة 45، لكن الحكم يلغي الهدف للتسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف نظيف.

كثف المقاولون العرب من ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، ودانت له السيطرة على الكرة في أغلب فتراته، ووصل إلى مرمى سموحة أكثر من مرة محاولا إدراك هدف التعادل، لكن التنظيم الدفاعي لفريق الموج الأزرق حال دون تحقيق آمال ذئاب الجبل.

وطرد الحكم وائل فرحان عمر سافيولا، البديل في الدقيقة 94 للخشونة، وهو الذي دخل بديلا في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 97 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، تقدم لها جوزيف أوشايا وتصدى لها الحارس الهاني سليمان لترتد إلى محمد سالم يسكنها الشباك، ولكن الفار يلغي الهدف لتسلل محمد سالم، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدف نظيف.

 

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سموحة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

 

موقف المقاولون وسموحة في ترتيب الدوري الممتاز


بهذا الفوز رفع فريق سموحة رصيده إلى 28 نقطة تقدم بها ثلاث مراكز، من التاسع إلى السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق السكندري 19 مباراة، فاز في 7 وتعادل 7 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات.

فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 12 نقطة أبقت عليه في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 19 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل 6 لقاءات بينما تلقى الفريق الخسارة في 11 مواجهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدوري المصري الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام الرئيسية سيراميكا كليوباترا فاركو محمد العتباني

مواد متعلقة

الدوري المصري، أحداث مؤسفة في ملعب الجبل الأخضر عقب مباراة المقاولون وسموحة

الدوري المصري، سموحة يتقدم على المقاولون بهدف في الشوط الأول

بودي رجل مباراة سيراميكا والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الدوري المصري، سيراميكا والاتحاد السكندري يكتفيان بالتعادل 1/1
ads

الأكثر قراءة

نهضة بركان يتأهل رسميا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

موعد نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد تأهل الزمالك على حساب دريمز

ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر رجال للكرة الطائرة

الدوري المصري، أحداث مؤسفة في ملعب الجبل الأخضر عقب مباراة المقاولون وسموحة

أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يواجه نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية، الأهلي يغرم الشحات والسولية، تفاصيل التحقيق مع الشيبي باتحاد الكرة

ملك أحمد زاهر ترد على انتقادات الجمهور لشقيقتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads