محمد العتباني حكما لمباراة سيراميكا وفاركو في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة غدا الاثنين بين سيراميكا كليوباترا وفاركو، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.



مباراة سيراميكا ضد فاركو

يديرها محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه كل من أسامة السيد مساعد أول وإسلام أبوالعطا مساعد ثاني والسيد منير حكما رابعا ومحمد عباس مايو حكم فيديو وهشام القاضي حكم فيديو مساعد.

أحداث مؤسفة في ملعب مباراة المقاولون وسموحة

شهد ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، أحداثا مؤسفة عقب انتهاء مباراة المقاولون العرب أمام سموحة في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

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وعقب إطلاق حكم المباراة صافرته معلنا انتهاء المباراة، توجه نحوه معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب مسرعا، وحاول الاشتباك مع الحكم لولا تدخل رجال الأمن المتواجدين داخل الملعب، واشتبك معتمد جمال مع أحد رجال الأمن ممن حاولوا منعه من الوصول لحكم المباراة وائل فرحان.

إلغاء هدف المقاولون في مرمى سموحة

وأثار قرار وائل فرحان إلغاء هدف المقاولون العرب الذي سجله محمد سالم من متابعة لركلة الجزاء التي سددها جوزيف أوشايا بداعي التسلل، أزمة كبيرة، حيث اشتبك الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة المدرب معتمد جمال، مع طاقم التحكيم الذي خرج في حراسة الشرطة، كما اشتبك لاعبو المقاولون مع زميلهم أوشايا بسبب إهداره ضربة الجزاء.

سموحة يفوز على المقاولون

حقق فريق سموحة فوزا ثمينا على مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من أخبار الدوري المصري الممتاز.

هدف سموحة أحرزه حسام حسن في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية وصلته من الجبهة اليمنى انفرد على إثرها بمرمى المقاولون وسددها قوية داخل المرمى.

جاء الشوط الأول أقل من المتوسط، وانحسر خلاله اللعب في منطقة وسط الملعب في أغلب فتراته، وبسبب الحذر الدفاعي من قبل الفريقين، لم يشهد فرص حقيقية للتهديف، فيما شهدت الدقائق العشر الأخيرة أداء هجوميا أفضل للمقاولون لكنه لم يسفر عن أي أهداف.

وعلى عكس سير اللقاء ينجح سموحة في خطف هدف التقدم في الدقيقة 42

يضغط المقاولون بعد الهدف من أجل إحراز هدف التعادل، وينجح في هز شباك سموحة في الدقيقة 45، لكن الحكم يلغي الهدف للتسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف نظيف.

كثف المقاولون العرب من ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، ودانت له السيطرة على الكرة في أغلب فتراته، ووصل إلى مرمى سموحة أكثر من مرة محاولا إدراك هدف التعادل، لكن التنظيم الدفاعي لفريق الموج الأزرق حال دون تحقيق آمال ذئاب الجبل.

وطرد الحكم وائل فرحان عمر سافيولا، البديل في الدقيقة 94 للخشونة، وهو الذي دخل بديلا في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 97 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، تقدم لها جوزيف أوشايا وتصدى لها الحارس الهاني سليمان لترتد إلى محمد سالم يسكنها الشباك، ولكن الفار يلغي الهدف لتسلل محمد سالم، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدف نظيف.

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سموحة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

موقف المقاولون وسموحة في ترتيب الدوري الممتاز



بهذا الفوز رفع فريق سموحة رصيده إلى 28 نقطة تقدم بها ثلاث مراكز، من التاسع إلى السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق السكندري 19 مباراة، فاز في 7 وتعادل 7 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات.

فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 12 نقطة أبقت عليه في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 19 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل 6 لقاءات بينما تلقى الفريق الخسارة في 11 مواجهة.