فرص عمل لخريجي الجامعة العمالية براتب مجزٍ في الجيزة (مستند)

يعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل بشركة الجيزة لصناعة الكابلات وأوضح الجهاز أن الشركة تضع مزايا للعمل بالشركة تتمثل في تقديم راتب مجزي وتوفير وسائل مواصلات من والي المصنع، وأشار الجهاز إلى أن الشركة تشترط في المتقدم للوظيفة لا يتعدى عمره ٣٠ عاما ويكون لديه موقف من التجنيد ويفضل خريجي المدارس الصناعية نظام ٣ سنوات أو ٥ سنوات أو خريجي المعاهد الفنية الصناعية أو التجارية خريجي الجامعة العمالية.

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فرص عمل في 13 مُحافظة



وأصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.



ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في كل الوظائف.

توفير فرص عمل بـ 13 محافظة

وقالت "الوزارة": إنها تلقت طلبات من 42 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 1638 وظيفة مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًّا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وخلال الأسبوع، وبحسب تقرير أصدرته الوزارة، أكد وزير العمل حسن شحاتة، على أن نجاح برنامج تدريبي، استهدف 305 امرأة، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين "،بوزارة العمل، وشركاء محلين ودوليين، خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024، "200 يوم"، يأتي في إطار خطة" الوزارة"، لتمكين المرأة اقتصاديًّا، بتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية؛ لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضًا دمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها "الوزارة" ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، تحظى المرأة على نصيب كبير منها.