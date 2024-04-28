الأحد 28 أبريل 2024
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تعليم الكبار ومؤسسة فاروق الباز تبحثان فرص عمل للمتحررين من الأمية

الدكتور عيد عبدالواحد
الدكتور عيد عبدالواحد رئيس تعليم الكبار

اجتمع بديوان عام الهيئة الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، مع نازك الألفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدكتور فاروق الباز لبناء علماء الغد؛ من أجل الاتفاق بشأن تفعيل العمل المشترك في ضوء رؤية الهيئة المستقبلية؛ وذلك للتوجه نحو ريادة الأعمال والابتكار في مجال تعليم الكبار، والسعي نحو تحقيق جودة الحياة للمواطنين، والتعايش الرقمي.

الهيئة العامة لتعليم الكبار

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الخطة الاستراتيچية الجديدة للهيئة برئاسة الدكتور عيد عبد الواحد، التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تعتمد على التحول من الأمية الأبجدية إلى الرقمية وريادة الأعمال.

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مبادرة للمتحررين من الأمية

و قد تم الاتفاق على تنفيذ مبادرة للمتحررين من الأمية، من خلال مؤسسة فاروق الباز، وتتضمن المبادرة تدريب المتحررين على يد اساتذة متخصصين، وخبراء بزراعة أسطح المنازل بحي الأسمرات بالتعاون مع رئيس الحي  أحمد ابراهيم.


وتهدف المبادرة الى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك توفير فرص عمل للمتدربين بالشركات المهتمة بزراعة الاسطح بالإضافة الى تحقيق الإكتفاء الذاتي لسكان الحي، ودمجهم في أنشطة منتجة.


جدير بالذكر أن هيئة تعليم الكبار تشجع الإنتقال من مفهوم تدريس القراءة والكتابة لمن فاتتهم الفرصة الأولى من التعليم إلى المفهوم الواسع لتعليم الكبار الذي يتصل بمناحي الحياة المختلفة، ويهدف الى تحقيق جودة الحياة  للأفراد والمجتمعات.

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الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم هيئة تعليم الكبار
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