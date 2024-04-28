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نائبَا رئيس الجامعة يفتتحان معرضًا خيريًّا للملابس بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة (صور)

جامعة الازهر،فيتو
جامعة الازهر،فيتو

افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، المعرض الخيري للملابس بكلية طب البنات بالقاهرة.

وأكدت جامعة الأزهر أن ذلك يأتي في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الاهتمام بقيمة التكافل في مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم؛ دعمًا لطلاب العلم.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ معتز الروبي، مدير الكلية، والأستاذة منال حافظ، مديرة المدينة الجامعية والأمن الإداري للطالبات بمدينة نصر.

معرض خيري للملابس 

وعلى هامش افتتاح المعرض الخيري للملابس قام نائبَا رئيس الجامعة بتفقد أعمال التطوير والتجديد بالمدرج الكبير بكلية طب البنات قبيل افتتاحه رسميًّا بحضور فضيلة الدكتور رئيس الجامعة.

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مستشفيات جامعة الأزهر

 وفي سياق متصل استقبلت مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط مجموعة من المدنيين مصابي الاعتداءات الصهيونيَّة على قطاع غزة من النِّساء والأطفال والرجال.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أنه فور وصول المصابين تم استقبالهم وعمل الفحص المبدئي لكل حالة من الحالات المصابة، وبالتنسيق التام مع نائبي رئيس الجامعة؛ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري بطنطا، واستقبال عمداء الكليات.

 

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جامعة الأزهر كلية طب البنات الأزهر الشريف شيخ الأزهر وكيل الأزهر

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