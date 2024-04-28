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المركز الجامعي للتطوير المهني بالوادي الجديد ( UCCD-NVU) يخطو أولى خطواته

جامعة الوادي الجديد،فيتو
جامعة الوادي الجديد،فيتو

انتهى فريق المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الوادي الجديد، أول أمس من تدريب بناء القدرات الذي عقد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من ٢٠ أبريل: ٢٦ أبريل ٢٠٢٤م ضمن خطة الجامعة الأمريكية للدعم الفني للفريق بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتدريب (مهارات التطوير المهني) الذي استهدف أعضاء فريق المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

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‎وصرّح الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة بأنّ إنشاء مركز التطوير المهني بالجامعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة يعد أحدث إضافة لتحقيق هدف الجامعة في سعيها للتميز والريادة وتقديم خدمة تعليمية متكاملة للطلاب  وإعدادهم لسوق العمل والقدرة على المنافسة من خلال تقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف مما يعد مساهمة فعالة في خدمة مجتمع الوادي الجديد.

وأوضحت د. منار سعيد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الوادي الجديد، أن المركز بصدد تقديم مجموعة متنوعة من برامج التدريب التى تلبى احتياجات سوق العمل.. وتُسهم فى بناء القدرات المهنية لطلاب السنوات النهائية خاصة ما يتعلق بالمهارات الشخصية.. والمهارات الفنية التخصصية.. واللغة الإنجليزية.. وريادة الأعمال..
‎ وأضافت: أن فريق UCCD NVU قد تلقى تدريب بناء القدرات وأساسيات التطوير المهني استعدادًا لدعم الطلاب في التخطيط لحياتهم الأكاديمية والتعرف على المهارات اللازمة لتنمية قدراتهم للحصول على الوظائف المتاحة في سوق العمل المحيط بهم في ضوء احتياجاته.. والربط بينه وبين حياة الطالب الأكاديمية.

وعلي صعيد متصل ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، نهاية الأسبوع الماضي اجتماع مجلس الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء الكليات والسيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون الإدارية وذلك بقاعة مجلس الجامعة.

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