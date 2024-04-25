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مجلس جامعة الوادي الجديد يعتمد تعديل بعض اللوائح ويدرس الاستعداد لامتحانات الكليات

مجلس جامعة الوادي
مجلس جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، اجتماع مجلس الجامعة بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء الكليات والسيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون الإدارية وذلك بقاعة مجلس الجامعة.

وفى بداية الاجتماع وجه رئيس الجامعة التهنئة لـ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء والتهنئة للإخوة المسيحيين بقرب حلول عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

 كما قدم مجلس الجامعة الشكر للدكتورة أسمهان فتحى مدرب فريق كورال الجامعة لما قدموه من أعمال فنية خلال شهر رمضان والاحتفال بعيد الفطر المبارك، كما قدم مجلس الجامعة العزاء في وفاة  الطالب يوسف محمد بالفرقة الأولى بكلية الآداب والذي توفاه الله إثر حادث أليم.

وأوضح الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، في بيان له اليوم الخميس، أن المجلس استعرض كثيرًا من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة منها  استعدادات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ في شهر مايو المقبل واعتماد تعديل بعض لوائح الكليات ومنح عدد من درجات الماجستير والدكتوراه.

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هذا فيما شارك طلاب جامعة الوادى الجديد فى مهرجان الأنشطة الطلابية الأول والذى استضافته جامعة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ أبريل الحالى بمشاركة اكثر من ٣٠ جامعة حكومية واهلية وخاصة، وذلك برعاية كريمة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبدعم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد واشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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