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محافظات

لا تطيق الثياب فوق جلدها، طفلة كفر الدوار تعاني مرضا نادرا منذ ولادتها (فيديو)

الطفلة جوري ووالدتها،فيتو
الطفلة جوري ووالدتها،فيتو

تُعاني الطفلة جوري محمد، من مدينة كفر الدوار في  محافظة البحيرة، مرضا نادرا منذ ولادتها. 
ولم يتمكن الأطباء من تشخيص المرض أو العثور على علاج له، مما يترك جوري وعائلتها في حالة من عدم اليقين والخوف.

أعراض غامضة:

وتُعاني جوري أعراضا غامضة تشمل ارتفاعًا شديدًا في حرارة جسدها، مما يجعلها غير قادرة على تحمل الملابس في أي فصل من فصول السنة، حتى مع ثبات درجة حرارة جسمها الطبيعية.

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وأوضحت والدة الطفلة أنها أكتشفت مرض ابنتها منذ البداية عند حدوث قيئ غير مبرر مع سخونة جسدها رغم ثبات درجة الحرارة وقررت عرضها على عدد كبير من الأطباء بمحافظات مختلفة وليس فقط بالبحيرة.

الطفلة جوري ووالدتها، فيتو 

وأكدت أن الطفلة لا تستطيع الجلوس بشكل طبيعي حيث تفضل وجود المياه الباردة باستمرار لتهدئتها حتى وإن كانت بفصل الشتاء بالإضافة إلى ارتداء الملابس الخفيفة والقصيرة لعدم قدرتها على تحمل أي شيء على جسدها نظرا لسخونة الجسد المرتفعة طيلة الوقت.
  

كما أشارت أيضا أنها قامت بالعديد من الفحوصات الطبية الطفلة بالإضافة إلى التحاليل والفحوصات الچينية ولكن لم يوجد سبب واضح يفسر ما يحدث لها مؤكدة أنها مصابة بمرض حمى البحر الأبيض المتوسط ولكن أكد الأطباء أنها بالتأكيد لم تتسبب بالحرارة الشديدة التي تعاني منها الطفلة باستمرار صيفا وشتاء.
 

وأشارت أنه لم يظهر أي أعراض لذلك المرض لأحد من اشقائها أو أي فرد من عائلة الأم أو الأب حتى يتوارث بالطفلة، كما أن الفحوصات الطبية الأخيرة أكدت أنها تعاني مرضا نادرا لم يعرف أي سبب به حتى الآن.


 

وأضافت الأم أن ابنتها تتعرض التنمر باستمرار بسبب ملابسها الخفيفة خلال فصل الشتاء، حيث يقدم البعض على اتهامها بالاهمال الشديد معتقدين أنها تاركة الطفلة بدون حماية أو ملابس ثقيلة خلال الشتاء تقصيرا منها ولكن في حقيقة الأمر أن الطفلة تعاني من مرض نادر يحتم عليها ذلك.
 

كما جاءت الأم مطالبة بأن أحد الأطباء يتدخل لإنقاذها أو معرفة ما هو السبب وراء ارتفاع الحرارة بجسدها حتى تستطيع أن تعيش مثل باقي الأطفال.

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البحيرة كفر الدوار مرض نادر محافظة البحيرة مرض

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