الأحد 28 أبريل 2024
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افتتاح معرض ختام الأنشطة بإدارة رشيد التعليمية في البحيرة

معرض الأنشطة التربوية
معرض الأنشطة التربوية بالبحيرة، فيتو

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خلال افتتاح معرض ختام الأنشطة بإدارة رشيد، أهمية دور الأنشطة التربوية والتعليمية لدورها الفعال في ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وغرس القيم التربوية وتنمية روح الإبداع والتميز والمنافسة الحميدة بين أبنائنا الطلاب وبناء شخصيتهم وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأشار إلى أن تعليم البحيرة يسعى من خلال جميع كوادره لصقل وتنمية كافة مهارات أبنائه الطلاب في شتى القطاعات انطلاقا من توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

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جاء ذلك خلال افتتاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة. واللواء ياسر الدميني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد للمعرض السنوي لختام الأنشطة لإدارة رشيد التعليمية، وذلك بحضور محمد بدر وكيل المديرية، وعبد الرحمن صالح رئيس مجلس الأمناء، والنائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب والدكتور محمد الغراوي مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد العدوي مدير عام الإدارة، واللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية، وموجهي العموم والموجهين الأوائل وأخصائي ومدرسي الأنشطة وعدد كبير من طلاب المدارس المشاركة بالمعرض.
وقام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة  بتفقد أروقة المعرض وجميع الأجنحة الخاصة به، وأشاد بالمعرض وما شاهده من معروضات بجميع أقسامه التي تضمنت أعمال (التربية الفنية- التربية الاجتماعية- رياض الأطفال- الصفوف الأولى- الاقتصاد المنزلي- المجال الصناعي- المجال الزراعي- المكتبات- الوحدة المنتجة- الصحافة والإعلام- المسرح- التربية الرياضية- التربية الموسيقية- الموهوبين) وأشاد بالجهد المبذول من جميع الموجهين والمعلمين مؤكدا على الدور الكبير والهادف لكافة الأنشطة في دعم العملية التعليمية.
وأثنى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة  على جودة المعروضات وجميع الأعمال المشاركة بالمعرض والتي عكست مستوى التدريب والمهارة الكبيرة لدى الطلاب والمجهود الكبير من المعلمين والأخصائيين لصقل تلك المواهب وتنميتها وتنويع وزيادة القدرات الإبداعية لديهم، وأشاد بتميز وتنوع وجودة المعروضات ووجه بزيادة كافة الوسائل التعليمية المطروحة بالمعرض وتوزيعها بمختلف المدارس وخاصة بالمناطق النائية لتوفير وسائل إيضاحية وتعليمية قادرة على تزويد الطلاب بكافة المعلومات اللازمة.
وقدم الشكر للقائمين على المعرض والمشرفين عليه وجميع المشاركين فيه متمنيا دوام التوفيق والنجاح.

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