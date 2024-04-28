تحصين 72427 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

شهدت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، جهودا كبيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن لمواطني المحافظة.

تحصين 207 أبقار ضد مرض الجلد العقدى

بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع 72427 رأسا، كما تم تحصين 207 أبقار ضد مرض الجلد العقدى، و1000 رأس ضد مرض جدرى الأغنام.

وأيضا تم تحصين 954 رأس بلقاح حمى الثلاث ايام وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالى الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 3600 طائر،وتم إصدار 307 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

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ضبط 87 كيلوجرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي

بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1392 رأس ماشية، كما بلغت مذبوحات الدواجن 563928، كما تم عمل 10 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 29 قضية بإجمالي مضبوطات 87 كيلوجرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم اختبار 1707 حيوان لمرض البروسيلا و1635 لمرض السل البقري.

عمل 43 ندوة إرشادية تضمنت 127 موضوع مختلف

تم عمل 43 ندوة إرشادية تضمنت 127 موضوع مختلف، وعدد 174 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع.و2 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الادارة بالمديرية في اماكن مختلفة، بالإضافة إلى فيديو و3 منشور إرشادي على صفحة الإرشاد البيطري، وتم اختبار 10 عينات منهم 9 عينات اختبار حساسية للألبان وعينة تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن.

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