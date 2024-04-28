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حوادث

حملة أمنية تستهدف قوارب الصيد العشوائية ببحيرة البرلس وتضبط 56 قضية

حملة أمنية تستهدف
حملة أمنية تستهدف قوارب الصيد العشوائية،فيتو

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة إستهدفت قوارب الصيد التى تعمل بمحركات بحرية بالمخالفة لتعليمات الصيد ببحيرة البرلس بنطاق محافظة كفر الشيخ.

 

حملة أمنية تستهدف قوارب الصيد العشوائية ببحيرة البرلس تضبط 56 قضية

 

 

أسفرت جهودها خلال أسبوع عن ضبط 56 قضية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانوية، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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وأكدت وزارة الداخلية، على إستمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

 

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