حبس 8 عناصر إجرامية بتهمة حيازة مخدري الحشيش والشابو بالجيزة وقنا

أمرت النيابة العامة، بحبس 8 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كميات من مخدرى الحشيش والشابو بالجيزة وقنا.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن (الجيزة – قنا)، واصل جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عامل بمقهى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (6,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، و4 أشخاص بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزتهم 6كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعاطلان – لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش.



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وفى مديرية أمن قنا ؛ ضبط عنصر إجرامى، بدائرة مركز شرطة قوص، وبحوزته كمية لمخدرى "الحشيش – الشابو" – بندقية وعدد من الطلقات – ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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