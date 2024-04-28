ضبط تشكيل عصابي يستخرج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي زعم استخراج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ.
استخراج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" زعم القائمين عليها بقدرتهم على استخراج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الصفحة وكذا عدة صفحات أخرى والقائمين على إدارتهم وتبين أنهم تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤهم على آثار ودلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامي"،كما أمكن حصر عدد من عمليات التحويل المالي على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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