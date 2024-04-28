نتيجة القيود التي وضعتها هيئات الطيران، فإن هناك بعض الأغراض التي لا يسمح بحملها داخل حقيبة السفر، ومن الأهمية بمكان أن تضع تلك الأغراض المحددة في حقيبتك المشحونة وليس في الحقيبة الشخصية أو في الأمتعة الخفيفة؛ وذلك لتجنب الإزعاج الناتج عن مصادرة بعض الأغراض المحظورة.

كمية السوائل المسموح للراكب اصطحابها على متن الطائرة

وللأسف لن تتمكن من استرداد أي أغراض تقوم خدمات تفتيش المطار باستبعادها.

يجب أن تكون جميع السوائل، أو منتجات الأيروسول، أو الهلام، أو المعجون في أوعية شخصية لا يزيد حجمها عن 100 مل، مثل: الماء، والمشروبات، والكريم، والعطور، والرشاش، والهلام، ومعجون الأسنان، وأحمر الشفاه، والمسكرة.

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يجب حمل جميع الأوعية في حقيبة من البلاستيك الشفاف يمكن إعادة غلقها على ألا يزيد حجمها عن 1 لتر (يكون حجمها تقريبًا 20 × 20 سم أو 8 × 8 بوصات).

يسمح بحمل حقيبة واحدة لكل مسافر.

يجب غلق الحقيبة البلاستيكية وتقديمها منفصلةً عن جميع الأمتعة الخفيفة عند نقطة التفتيش.

يمكن وضع أوعية السوائل التي يزيد حجمها عن 100 مل في الحقيبة المشحونة.

يستثنى من ذلك الأدوية الشخصية، ومنتجات الأطفال، والمكملات الغذائية في صورة سوائل، أو معجون، أو أيروسول، أو هلام.

وفي سياق آخر في حالة فقد الراكب حقيبته في مطار القاهرة الدولي، يجب عليه اتباع الخطوات التالية بعد تقديم تقرير عند الوصول، وتلقى مكالمة من شركة الطيران.



- توجه إلى مكتب المفقودات في صالة الوصول خارج الدائرة الجمركية.

عمل تصريح لدخول الدائرة الجمركية للتعرف على حقيبته (فى حالة اكثر من 24 ساعة على وصول الراكب أما إذا كان وصول الراكب أقل من 24 ساعة، وأبلغته شركة الطيران بوجود حقيبته يستطيع الراكب استخدام جواز سفره للدخول للدائرة الجمركية بدون عمل تصريح).



- يتعرف الراكب على حقيبته ويتوجه بها إلى منطقة الجمارك لفحصها ودفع الرسوم الجمركية إن وجدت.

تشكيل لجنة ثلاثية

في حالة فقد الحقيبة يتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم (شرطة تأمين الركاب - إدارة الجمارك - أمن شركة ميناء القاهرة الجوى)، وذلك لفحص محتويات الحقيبة وتحرير محضر بمحتوياتها، وتسليمها لإدارة المتروكات بمطار القاهرة الدولي.