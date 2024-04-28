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حالة الطقس اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية.

 

حالة الطقس غدًا الأحد 28- 4 -2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الأحد 28-4- 2024 في وادي النطرون

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:23

 

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