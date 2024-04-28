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إكليل وخواتم من السعف، مظاهر احتفال أقباط بورسعيد بـ أحد الشعانين (صور)

أحد الزعف ببورسعيد،
أحد الزعف ببورسعيد، فيتو

احتفل الإخوة المسيحيون في جميع كنائس بورسعيد  بمناسبة عيد " أحد السعف أو " أحد الشعانين " صباح اليوم بشكل مبهج  وذلك بعد الانتهاء من أداء القداس  الإلهى والذي بدأ منذ صباح باكر اليوم.

واشتملت احتفالات الإخوة المسيحيين  بكنيسة " الأنبا بيشوي ببورسعيد " على ابتكار العشرات من أشكال " السعف" المختلفة ذات التركيبات المبهجة ك " التاج والأسورة والخواتم وغيرها  ، والتي تعد أهم مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة الدينية، بجانب تصميم ضفائر من السعف تم تشكيل منها صلبات وقلوب ورموز دينية قبطية متنوعة، وذلك بإتقان وإبداع منقطع النظير.

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أحد الشعانين ببورسعيد في أجواء من البهجة، فيتو 

أحد الشعانين ببورسعيد في أجواء من البهجة 

وقام الأطفال والكبار على حد السواء بتصميم العشرات من الابتكارات المتنوعة من الخوص كالإسورة والتاج وقاموا بارتدائها بجانب تصميم الصلبان بالخوص، ثم قاموا بالتقاط الصور التذكارية بها وسط أجواء العائلة والأصدقاء والفرحة بين الجميع.

احد الشعانين ببورسعيد في أجواء من البهجة، فيتو

جدير بالذكر أن أحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، ويقبل الأقباط في هذا اليوم على شراء زعف النخيل قبل دخول قداس أحد الزعف، لحضور زفة الزعف بالكنيسة، وسط فرحة الأطفال بحمل الزعف بأشكاله المختلفة من التاج والصليب والقلب والشمعة ويزنون بها الكنائس والبيوت.

احد الشعانين ببورسعيد في أجواء من البهجة، فيتو
احد الشعانين ببورسعيد في أجواء من البهجة، فيتو
احد الشعانين ببورسعيد في أجواء من البهجة، فيتو
احد الشعانين ببورسعيد في أجواء من البهجة، فيتو
احد الشعانين ببورسعيد في أجواء من البهجة، فيتو
احد الشعانين ببورسعيد في أجواء من البهجة، فيتو
احد الشعانين ببورسعيد في أجواء من البهجة، فيتو

 

 

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أحد الزعف قداس أحد الزعف احتفال احد الشعانين بورسعيد

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