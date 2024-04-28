الدوري المصري، سموحة يتقدم على المقاولون بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام سموحة بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد الجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة ال20 من الدوري المصري الممتاز.

هدف سموحة أحرزه حسام حسن في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية وصلته من الجبهة اليمنى انفرد على إثرها بمرمى المقاولون وسددها قوية داخل المرمى.

جاء الشوط الأول أقل من المتوسط، وإنحسر خلاله اللعب في منطقة وسط الملعب في أغلب فتراته، وبسبب الحذر الدفاعي من قبل الفريقين، لم يشهد فرص حقيقية للتهديف، فيما شهدت الدقائق العشر الأخيرة أدائا هجوميا أفضل للمقاولون لكنه لم يسفر عن أي أهداف.

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وعلى عكس سير اللقاء ينجح سموحة في خطف هدف التقدم في الدقيقة 42

يضغط المقاولون بعد الهدف بغية إحراز هدف التعادل، وينجح في هز شباك سموحة في الدقيقة 45، لكن الحكم يلغي الهدف للتسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف نظيف.

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سموحة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

تشكيل المقاولون لمواجهة سموحة في الدوري المصري

محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد ولؤي وائل وفاروقا نور الدين ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وجوزيف أوشايا وزياد فرج ومحمد عنتر وعمار حمدي ومحمد سالم.

وتواجد لؤي وائل في صدارة تشكيل المقاولون بعد تعرضه للإصابة في مباراة بلدية المحلة الماضية.

تشكيل سموحة لمواجهة المقاولون

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المقاولون العرب في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

الهاني سليمان في حراسة المرمى وبركات حجاج ومحمد متولي كناريا ومحمد مصطفى ميدو وآرثر وأحمد خالد السيد وعمرو قلاوه ودوكوا دودو وعبد الرحمن عامر وإسلام جابر وحسام حسن.

فريق سموحة لكرة القدم

موقف المقاولون وسموحة في ترتيب الدوري الممتاز



ويحتل فريق سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث لعب الفريق السكندري 18 مباراة، فاز في 6 وتعادل 7 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات.

فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، حيث لعب الفريق 18 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل 6 لقاءات بينما تلقى الفريق الخسارة في 10 مواجهات.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لمحمد عودة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة المقاولون ضد سموحة



يديرها وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كل من: شهاب راشد مساعد أول، وخالد حسام طه مساعد ثانٍ، ومحمد كابو حكم رابع، والسيد شعبان حكم فيديو، ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.

وانطلقت مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمس السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري.

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية.

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري



بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب

المقاولون ضد سموحة 7:00 مساء - 28 أبريل - ستاد المقاولون

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام