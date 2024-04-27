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ختام امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية (صور) 

جانب من متابعة الامتحانات،
جانب من متابعة الامتحانات، فيتو

اختتمت، اليوم السبت، أعمال امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، مع عدم رصد أي شكاوى من الطلاب على الأسئلة. 

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متابعة اللجان الامتحانية 

وتابع فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، يرافقه  عبدالحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة، لجان إدارة الإسماعيليّة التعليمية. 

جانب من متابعة الامتحانات، فيتو

حيث تفقد فضيلته مجمع معاهد فتيات عمر بن العزيز النموذجي الذي يضم (معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز الابتدائي النموذجي، ومعهد فتيات عمر بن العزيز الإعدادي الثانوي النموذجي)، مشيدًا بحُسن وانتظام امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، وعدم وجود شكاوى من أسئلة الامتحانات.  

 

جانب من متابعة الامتحانات، فيتو

الالتزام بكافة ضوابط الامتحانات 

وأكد أن أعمال الامتحانات  تمت على أكمل وجه والتزمت بكافة الضوابط والمعايير والجوانب الإدارية والقانونية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع هدوء وانضباط اللجان وسيرها على الوجه الأمثل دون تجاوزات. 

جانب من متابعة الامتحانات، فيتو

أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط 

وأضاف رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، أنه من خلال تقارير المتابعة الدورية للجان الامتحانات، فإن الأسئلة الموضوعة قد جاءت بمتناول الطالب المتوسط، ورُوعي فيها عدم خروجها عن المنهج المقرر. 

جانب من متابعة الامتحانات، فيتو

وفي ختام جولته أكد فضيلته، استعداد المنطقة والإدارات التعليمية لماراثون امتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، وذلك بوصول نماذج أسئلة النقل الثانوي لمراكز التوزيع بالإدارات التعليمية  عبر حراسةٍ أمنية مشددة. 

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وقد أدى طلاب النقل الإعدادي بصفيه الأول والثاني امتحانات اليوم الختامي بمادتي " الانجليزي، التربية الفنية "؛ في حين أدى تلاميذ نقل المرحلة الابتدائية امتحانات اليوم الختامي بمادتي" العلوم، المهارات المهنية".

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