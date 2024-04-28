سؤال برلماني بشأن الرقابة على منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية للأطفال

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لكل من، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير الصحة والسكان حول الرقابة على منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية للأطفال.

غياب رقابة الحكومة على منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية للأطفال

وتسائلت النائبة: هل تقوم أجهزة الحكومة بمتابعة منتجات تغذية الأطفال التي تنتجها شركة نستلة للصناعات الغذائية؟.

ازدواجية المعايير في منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تقارير عديدة أكدت ازدواجية المعايير التي تمارسها الشركة، موضحة أن شركة نستلة تنتج ألبان وسيريلاك لسويسرا والدول الغربية خالية من السكر والعسل، بينما تنتج نفس المغذيات بها كميات كبيرة من السكر والعسل لدول أفريقيا ومن بينها مصر.

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مخاطر منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية على الأطفال

وأشارت النائبة، إلى أن التقارير كشفت الأضرار الصحية الكبيرة التي تسببها إضافة المحليات لألبان الأطفال والمنتجات الغذائية الأخرى.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن دور أجهزة الرقابة الغذائية وأجهزة حماية المستهلك في الرقابة على هذه المنتجات ومضاهاتها بما ينتج لدول أخرى في أوروبا؟.

قدم جهاز حماية المستهلك نصائح للمستهلكين لمواجهة الإعلانات المضللة وطرق الإبلاغ عن المسابقات التجارية.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن الإعلان الخادع هو الذي يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا حول طبيعة السلعة أو الخدمة المعلن عنها يؤدي إلى تكوين انطباع غير حقيقي لدى المستهلك ووقوعه فى خلط وغلط يدفعه إلى الشراء.

أساليب خداع المستهلك في الإعلان المضلل

وقال جهاز حماية المستهلك إنه طبقا للمادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك، يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع والضمان.

الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة

الكميات المتاحة من المنتجات.