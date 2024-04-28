الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سؤال برلماني بشأن الرقابة على منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية للأطفال

جهاز حماية المستهلك،فيتو
جهاز حماية المستهلك،فيتو

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لكل من، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير  الصحة والسكان حول الرقابة على منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية للأطفال. 

غياب رقابة الحكومة على منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية للأطفال

وتسائلت النائبة: هل تقوم أجهزة الحكومة بمتابعة منتجات تغذية الأطفال التي تنتجها شركة نستلة للصناعات الغذائية؟.

ازدواجية المعايير في منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تقارير عديدة أكدت ازدواجية المعايير التي تمارسها الشركة، موضحة أن شركة نستلة تنتج ألبان وسيريلاك لسويسرا والدول الغربية خالية من السكر والعسل، بينما تنتج نفس المغذيات بها كميات كبيرة من السكر والعسل لدول أفريقيا ومن بينها مصر. 

Advertisements

مخاطر منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية على الأطفال 

وأشارت النائبة، إلى أن التقارير كشفت الأضرار الصحية الكبيرة التي تسببها إضافة المحليات لألبان الأطفال والمنتجات الغذائية الأخرى.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن دور أجهزة الرقابة الغذائية وأجهزة حماية المستهلك في الرقابة على هذه المنتجات ومضاهاتها بما ينتج لدول أخرى في أوروبا؟.

قدم جهاز حماية المستهلك نصائح للمستهلكين لمواجهة الإعلانات المضللة وطرق الإبلاغ عن المسابقات التجارية.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن الإعلان الخادع هو الذي يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا حول طبيعة السلعة أو الخدمة المعلن عنها يؤدي إلى تكوين انطباع غير حقيقي لدى المستهلك ووقوعه فى خلط وغلط يدفعه إلى الشراء. 

أساليب خداع المستهلك في الإعلان المضلل 

وقال جهاز حماية المستهلك إنه طبقا للمادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك، يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: 

طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره. 

خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه. 

السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة. 

جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. 

نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع والضمان. 

الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة. 

العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات. 

وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة 

الكميات المتاحة من المنتجات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نستله النواب شركة نستله حماية المستهلك شركة نستلة للصناعات الغذائية

مواد متعلقة

حالات لا يجوز فيها استرجاع السلع واستبدالها وفقا لقانون حماية المستهلك

نصائح للمستهلكين لمواجهة الإعلانات المضللة من حماية المستهلك

5 نصائح من حماية المستهلك عند شراء كحك العيد

حملات رقابية من حماية المستهلك على تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

ads

الأكثر قراءة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

10 صور ترصد حريق السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

رغم المقاطعة، سعر البلطي يقفز 11 جنيهًا في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك الأخرى

منوعات

المزيد

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أرقام قياسية لمصطفى شوبير مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads