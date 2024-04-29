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حوادث

إحالة عامل لاتهامه باغتصاب جارته تحت تهديد السلاح في مدينة نصر للجنايات

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أحالت نيابة شرق القاهرة عامل لاتهامه باغتصاب جارته تحت تهديد السلاح في مدينة نصر لمحكمة الجنايات. 

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تفاصيل اغتصاب ومقتل طفلة على يد شقيقها في المطرية.. المتهم استغل غياب والديه لتنفيذ الجريمة.. اعتدى على الضحية بعد مشاهدته للأفلام الإباحية.. وكتم أنفاسها خوفًا من الفضيحة


بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، إخطارا من مستشفى التأمين الصحى، يفيد بوصول "منى. ع" 21 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح في أنحاء متفرقة من جسدها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم" محمد. م" 28 سنة، عامل، أعجب بجارته وظل يغازلها ويتصل بها هاتفيا حتى أبلغت زوجها بالواقعة، فحدثت بينهما مشاجرة، وفى يوم الحادث توجه المتهم إلى شقة المجنى عليها واغتصبها تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث طعنها بالسكين فى أماكن متفرقة من جسدها حتى يمنعها من المقاومة. 

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تعرف على عقوبة هتك العرض في القانون

تعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة بكل قوتها على وقف حالات التحرش الجنسي من خلال تغليظ العقوبات لتكون خير رادع لمواجهة الظاهرة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، وضم قانون العقوبات جزاءات واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال منافية للآداب سواء بالتحرش الجنسي بالأطفال أو الكبار، وكذلك هتك العرض.

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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