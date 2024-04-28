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حوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية

ضبط تشكيل عصابى،
ضبط تشكيل عصابى، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية.

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية 

 

تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن سرقة دراجة نارية من أمام إحدى محطات السكك الحديدية بالشرقية.
 

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

 

وأقروا بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها وأجزاء من الدراجة النارية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية الشرقية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية

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