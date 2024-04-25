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رياضة

كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات الـ bal 4

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة السلة، خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة (81-82)، في الجولة الرابعة من تصفيات مجموعة النيل المؤهلة للدوري الأفريقي bal.

 

الأهلي يخسر أمام سيتي أويلرز في تصفيات bal

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولات الثلاثة الأولى أمام سيتي أويلرز الأوغندي، وأهلي بني غازي الليبي وبانجوي بطل أفريقيا الوسطى على الترتيب.

ويشارك النادي الأهلي بصفته بطل دوري السوبر لكرة السلة، والذي توج به على حساب نادي الاتحاد السكندري، خلال منافسات الموسم الماضي 2022/2023.

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ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات bal

وجاء ترتيب مجموعة النادي الأهلي بعد ختام الجولة الرابعة كالتالي:

ترتيب مجموعة الأهلي، فيتو

قائمة الأهلي في بطولة إفريقية لـ كرة السلة

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

يذكر أن مجموعة المارد الأحمر تضم أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

 

جدول مباريات البطولة

وجاء جدول مباريات البطولة كالتالي:

الأهلي × سيتي أويلرز - الجمعة 19 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × أهلي بني غازي - السبت 20 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × بانجوي - الإثنين 22 أبريل (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × سيتي أويلرز - (انتهت بخسارة الأهلي)

الأهلي × أهلي بني غازي - الجمعة 26 أبريل

الأهلي × بانجوي - السبت 27 أبريل

 

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