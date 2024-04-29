أبرزها زيت الزيتون وزيت جوز الهند، مواد طبيعية لتقليل التجاعيد في الوجه

تعد التجاعيد من علامات الشيخوخة الطبيعية، لكن معظم النساء تصاب بالقلق والخوف مع ظهور أول تجعيدة في الوجه، وتبدأ في البحث عن وسائل إخفاء التجاعيد، سواء بالمكياج، أو من خلال عمليات شد الوجه او باستخدام الفيلر والبوتكس.



مواد طبيعية لتقليل التجاعيد في الوجه



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه يمكن تقليل التجاعيد تدريجيًا، حتى يمكن التخلص منها، من خلال استخدام بعض المواد الطبيعية للمساعدة في تقليل ظهورها وتحسين مظهر البشرة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

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زيت جوز الهند

غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد على ترطيب البشرة وشدها وتقليل التجاعيد، كما يمكن استخدامه كمرطب ليلي أو إضافة بضع قطرات منه إلى ماسكات الوجه.

زيت الزيتون

غني بالفيتامينات والمعادن التي تُغذي البشرة وتحسن من مرونتها، يمكن استخدامه كمرطب ليلي أو إضافة بضع قطرات منه إلى ماسكات الوجه.

العسل

له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد على تنظيف البشرة وحمايتها من العدوى، كما أنه يرطب البشرة وينعمها، يمكن استخدامه كقناع للوجه أو إضافة بضع قطرات منه إلى المرطب.

الألوفيرا

ترطب البشرة وتهدئها وتقلل من الالتهابات، يمكن استخدامه كجل بعد إزالة الشعر، أو كقناع للوجه.

الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتحسن من صحة البشرة.

يمكن استخدامه كتونر للوجه أو إضافة أوراق الشاي الأخضر إلى الماء المغلي لصنع بخار للوجه.

الموز

غني بالبوتاسيوم وفيتامين B6، مما يساعد على ترطيب البشرة وشدّها. يمكن هرس الموز واستخدامه كقناع للوجه.

الخيار

يرطب البشرة ويهدئها ويقلل من الانتفاخ، يمكن تقطيع الخيار إلى شرائح رقيقة ووضعها على العينين لمدة 15-20 دقيقة.

الطماطم

غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين وتقليل ظهور التجاعيد. يمكن هرس الطماطم واستخدامه كقناع للوجه.

البابايا

تحتوي على إنزيم الباباين، الذي يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة. يمكن هرس البابايا واستخدامه كقناع للوجه.

عصير الليمون

غني بفيتامين C، مما يساعد على تفتيح البشرة وتقليل ظهور التجاعيد. يمكن إضافة عصير الليمون إلى العسل أو زيت الزيتون واستخدامه كقناع للوجه.

تقليل التجاعيد بالوجه

نصائح عامة لتقليل التجاعيد



الحصول على قسط كافٍ من النوم: يساعد النوم على تجديد خلايا البشرة.

شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على ترطيب البشرة من الداخل.

اتباع نظام غذائي صحي: يجب أن يتضمن النظام الغذائي الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

التقليل من التعرض لأشعة الشمس: تسبب أشعة الشمس ضررًا للبشرة وتساهم في ظهور التجاعيد.

الإقلاع عن التدخين: يضر التدخين بالبشرة ويسرع من ظهور علامات الشيخوخة.

استخدام واقي الشمس: يساعد واقي الشمس على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

تنظيف البشرة بانتظام: يجب تنظيف البشرة مرتين يوميًا باستخدام غسول لطيف.

ترطيب البشرة بانتظام: يجب ترطيب البشرة بعد غسلها وبعد الاستحمام.

استخدام ماسكات الوجه بانتظام: تساعد ماسكات الوجه على تحسين مظهر البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.