الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أبرزها زيت الزيتون وزيت جوز الهند، مواد طبيعية لتقليل التجاعيد في الوجه

تقليل التجاعيد، فيتو
تقليل التجاعيد، فيتو

تعد التجاعيد من علامات الشيخوخة الطبيعية، لكن معظم النساء تصاب بالقلق والخوف مع ظهور أول تجعيدة في الوجه، وتبدأ في البحث عن وسائل إخفاء التجاعيد، سواء بالمكياج، أو من خلال عمليات شد الوجه او باستخدام الفيلر والبوتكس.
 

مواد طبيعية لتقليل التجاعيد في الوجه
 

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه يمكن تقليل التجاعيد تدريجيًا، حتى يمكن التخلص منها، من خلال استخدام بعض المواد الطبيعية للمساعدة في تقليل ظهورها وتحسين مظهر البشرة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

Advertisements

 

زيت جوز الهند
غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد على ترطيب البشرة وشدها وتقليل التجاعيد، كما يمكن استخدامه كمرطب ليلي أو إضافة بضع قطرات منه إلى ماسكات الوجه.

زيت الزيتون
غني بالفيتامينات والمعادن التي تُغذي البشرة وتحسن من مرونتها، يمكن استخدامه كمرطب ليلي أو إضافة بضع قطرات منه إلى ماسكات الوجه.

العسل
له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد على تنظيف البشرة وحمايتها من العدوى، كما أنه يرطب البشرة وينعمها، يمكن استخدامه كقناع للوجه أو إضافة بضع قطرات منه إلى المرطب.

الألوفيرا
ترطب البشرة وتهدئها وتقلل من الالتهابات، يمكن استخدامه كجل بعد إزالة الشعر، أو كقناع للوجه.

الشاي الأخضر
غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتحسن من صحة البشرة.
يمكن استخدامه كتونر للوجه أو إضافة أوراق الشاي الأخضر إلى الماء المغلي لصنع بخار للوجه.

الموز
غني بالبوتاسيوم وفيتامين B6، مما يساعد على ترطيب البشرة وشدّها. يمكن هرس الموز واستخدامه كقناع للوجه.

الخيار
يرطب البشرة ويهدئها ويقلل من الانتفاخ، يمكن تقطيع الخيار إلى شرائح رقيقة ووضعها على العينين لمدة 15-20 دقيقة.

الطماطم
غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين وتقليل ظهور التجاعيد. يمكن هرس الطماطم واستخدامه كقناع للوجه.

البابايا
تحتوي على إنزيم الباباين، الذي يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة. يمكن هرس البابايا واستخدامه كقناع للوجه.

عصير الليمون
غني بفيتامين C، مما يساعد على تفتيح البشرة وتقليل ظهور التجاعيد. يمكن إضافة عصير الليمون إلى العسل أو زيت الزيتون واستخدامه كقناع للوجه.

تقليل التجاعيد بالوجه

نصائح عامة لتقليل التجاعيد
 

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يساعد النوم على تجديد خلايا البشرة.
شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على ترطيب البشرة من الداخل.
اتباع نظام غذائي صحي: يجب أن يتضمن النظام الغذائي الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن.
التقليل من التعرض لأشعة الشمس: تسبب أشعة الشمس ضررًا للبشرة وتساهم في ظهور التجاعيد.
الإقلاع عن التدخين: يضر التدخين بالبشرة ويسرع من ظهور علامات الشيخوخة.
استخدام واقي الشمس: يساعد واقي الشمس على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.
تنظيف البشرة بانتظام: يجب تنظيف البشرة مرتين يوميًا باستخدام غسول لطيف.
ترطيب البشرة بانتظام: يجب ترطيب البشرة بعد غسلها وبعد الاستحمام.
استخدام ماسكات الوجه بانتظام: تساعد ماسكات الوجه على تحسين مظهر البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

مقشرات طبيعية لبشرتك لتحفيز الكولاجين وحمايتها من التجاعيد

فوائد الشمر، يعزز صحة القلب ويحارب الشيخوخة ويساعد على الاسترخاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

وصفات طبيعية لتقليل التجاعيد اسباب التجاعيد المبكرة وعلاجها التجاعيد المبكرة وعلاجها التخلص من التجاعيد حماية البشرة من التجاعيد

مواد متعلقة

غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، خبراء: السبانخ تحارب الشيخوخة وأمراض القلب

مكعبات النضارة.. لبشرة صافية وناعمة ودون تجاعيد

ads

الأكثر قراءة

المهندس خالد عباس يكشف عدد سكان العاصمة الإدارية

بعد المشادة مع كلوب، ليفربول يفتح باب العروض لبيع محمد صلاح

السر في شيكابالا، الزمالك يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل (فيديو)

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل الجواهرجي حسني الخناجري

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

بدرية طلبة ترد على شائعات خلافها مع ياسمين عبد العزيز بسبب عدم حضورها زفاف ابنتها

أول تعليق من حسام حسن على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

بعد ممدوح عباس، حسين لبيب يكافئ لاعبي الزمالك بالتأهل لنهائي الكونفدرالية

منوعات

المزيد

ليبيا، حبس مسئول بإذاعة القرآن الكريم بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دينار

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads