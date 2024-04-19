كريم طبيعي لشد التجاعيد بالبشرة، اصنعيه بنفسك

التجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة تؤثر على جمال البشرة وحيويتها وتعطيها عمرا أكبر من عمرها، لذا تحرص الفتيات على تجنب ظهورها.

والوقاية من التجاعيد، يكون من خلال المواظبة على ترطيب البشرة وشرب الماء الوفير وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة والوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة.

كريم طبيعي لشد التجاعيد

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي لشد التجاعيد بالبشرة.

المكونات:-

ملعقة أرز مصري

ملعقة لبان دكر

كوب ماء

ملعقة نشاء

ملعقة جل صبار

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ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر الأرز ونغسله وكذلك نغسل اللبان الدكر.

نحضر بولة عميقة ونضع بها الأرز واللبان الدكر ونقلبهم معا، ثم نضيف لهم الماء.

نغطى الخليط ونتركه ليلة كاملة حتى يصبح الماء لونه ابيض ويصبح اللبان الدكر طريا.

ثم نصفى الخليط ونذوب فيه النشاء.

ثم نرفعه على النار مع التقليب حتى نحصل على قوام غليظ.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

ثم نضيف العسل وجل الصبار ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نحفظ الكريم فى علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

نستخدم الكريم يوميا على البشرة حيث نضع طبقة رقيقة من الكريم على البشرة ونتركه يجف، ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

كريم طبيعي لشد التجاعيد، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.