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أخبار مصر

مديرالحوسبة السحابية: المشروع يحفظ بيانات الدولة ويصححهها بدون تدخل بشري(فيديو)

مدير مشروع البيانات
مدير مشروع البيانات والحوسبة السحابية، فيتو

قال المهندس عمرو فاروق مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، إن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة 2030 في التحول الرقمي ويهدف إلي تقديم الخدمات المبسطة مثل شهادات الميلاد للمواطن بشكل دقيق وفي إطار مؤمن.

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تصحيح البيانات الحكومية المتشابهة 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": مشروع البيانات والحوسبة السحابية يحفظ بيانات الدولة وتصحيح البيانات المتشابهة داخل الدولة بدون تدخل بشري.

 

 

مشروع البيانات والحوسبة الحكومية 

وأشار: منذ أكتوبر 2022 بدأنا في إجراءات تنفيذ مشروع البيانات والحوسبة السحابية الحكومية من خلال خطة محكمة لتقديم منتج وخدمة للجهات الحكومية.

 

10 صور ترصد افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (إنفوجراف)

ادارة البيانات والحوسبة السحابية 

وأوضح: مشروع البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مكون من 3 منشاَت، إدارة وتشغيل واستضافة المعدات وانشاء مركز بديل للشبكة الوطنية الموجودة في المقطن لإستدامة الشبكة 
 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم، قائلا: "إن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن، وافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اليوم يجهز مصر لكي تأخذ مكانها في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع".

وأضاف الرئيس السيسي: فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر، ولابد أن نستفيد منه على ضوء أن 90 % من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم، وقد بذلت الدولة المصرية سابقا جهودا كبيرة في هذا المجال، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه.

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10 صور ترصد افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (إنفوجراف)
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