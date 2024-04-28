مديرالحوسبة السحابية: المشروع يحفظ بيانات الدولة ويصححهها بدون تدخل بشري(فيديو)

قال المهندس عمرو فاروق مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، إن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة 2030 في التحول الرقمي ويهدف إلي تقديم الخدمات المبسطة مثل شهادات الميلاد للمواطن بشكل دقيق وفي إطار مؤمن.

Advertisements

تصحيح البيانات الحكومية المتشابهة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": مشروع البيانات والحوسبة السحابية يحفظ بيانات الدولة وتصحيح البيانات المتشابهة داخل الدولة بدون تدخل بشري.

مشروع البيانات والحوسبة الحكومية

وأشار: منذ أكتوبر 2022 بدأنا في إجراءات تنفيذ مشروع البيانات والحوسبة السحابية الحكومية من خلال خطة محكمة لتقديم منتج وخدمة للجهات الحكومية.

ادارة البيانات والحوسبة السحابية

وأوضح: مشروع البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مكون من 3 منشاَت، إدارة وتشغيل واستضافة المعدات وانشاء مركز بديل للشبكة الوطنية الموجودة في المقطن لإستدامة الشبكة



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم، قائلا: "إن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن، وافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اليوم يجهز مصر لكي تأخذ مكانها في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع".

وأضاف الرئيس السيسي: فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر، ولابد أن نستفيد منه على ضوء أن 90 % من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم، وقد بذلت الدولة المصرية سابقا جهودا كبيرة في هذا المجال، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.