غرناطة يفوز على أوساسونا 0/3 في الدوري الإسباني

حقق فريق غرناطة الفوز على ضيفه أوساسونا بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن لقاءات الجولة 33 في الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أهداف غرناطة، فاكوندو بيليستري في الدقيقة 30، ميرتو أوزوني في الدقيقة 48، لوكاس بويي في الدقيقة 90.

تعادل قادش مع مايوركا

انتهت مباراة قادش مع ريال مايوركا بالتعادل 1/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

تقدم الضيوف ريال مايوركا بهدف فيدات موريكي في الدقيقة 12، ليضغط بعدها قادش بكل صفوفه بهدف إحراز هدف التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم مايوركا بهدف نظيف.

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وفي الشوط الثاني، نجح قادش في إدرا التعادل بهدف في الدقيقة 59، عن طريق النيران الصديقة بعدما أحرز عمر ماسكاريل لاعب مايوركا هدفا بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 1/1.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد قاديش إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما ارتفع رصيد 32 نقطة في المركز السادس عشر.

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني

يتصدر ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق كبير عن أقرب المنافسين قبل مباريات اليوم الأحد في الليجا.

ويحتل ريال مدريد قمة جدول ترتيب الليجا برصيد 84 نقطة ويليه جيرونا ثانيا برصيد 71 نقطة ثم برشلونة ثالثا برصيد 70 نقطة ويتبقي للبرسا مباراة أقل.