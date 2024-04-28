كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن تعدى شخص بالضرب على آخر، من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية،وضبط مرتكب الواقعة.

ضبط عامل تعدى على شاب من ذوى الهمم بالدقهلية



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالدقهلية.



و بالفحص تبين تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى المواطنات برفقتها نجلها "من ذوى الإحتياجات الخاصة"- مقيمان بدائرة المركز، بتضررها من عامل مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة.

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وعقب تقنين الإجراءات القى القبض عليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه،وتولت النيابة العامة التحقيق.

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