تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون أمام غازي عنتاب في الدوري التركي

أعلن عبد الله أفجي المدير الفني لفريق طرابزون سبور عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه غازي عنتاب، على ملعب شينول جونيش ستاديوم، مساء اليوم الأحد، في الجولة 34 من الدوري التركي.

تريزيجيه على مقاعد البدلاء

وتواجد النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور في مواجهة غازي عنتاب، اليوم الأحد.

وعاد تربزيجيه مؤخرا من إصابة قد تعرض لها في أوتار الركبة اليسرى.

تشكيل طرابزون سبور ضد غازي عنتاب

تريزيجيه ضمن أسرع 3 لاعبين في العالم

تواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي ضمن قائمة أسرع 3 لاعبين في العالم لعام 2024 بحسب صحيفة الصباح التركية.

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وجاء النجم المصري خلف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، وجاء الترتيب كالتالي:"

1- كيليان مبابي السرعة: 38 كم

2- كايل ووكر السرعة: 37.8 كم

3- محمود تريزيجيه السرعة: 37.5 كم