روسيا تدمر 17 مسيرة أطلقتها أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا.

روسيا تدمر 17 مسيرةأوكرانية

وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق تيليجرام ونقلته رويترز أنه جرى تدمير تسع طائرات مسيرة فوق منطقة بريانسك وثلاث فوق منطقة كورسك واثنتين فوق منطقة بلجورود وثلاث فوق منطقة كالوجا.



والأربعاء الماضي هاجمت أوكرانيا بالمسيرات مصنعًا روسيًا كبيرًا للصلب في منطقة ليبيتسك، ألحقت به أضرارا بالغة، وسيكون له تأثير طويل الأمد على عمل الشركة، وفق ما أفاد حينها مصدر في المخابرات الأوكرانية.

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وقبل وقت سابق أعلنت روسيا اليوم الأحد، استهداف فندق يأوي مرتزقة في مدينة ميكولاييف جنوبي أوكرانيا، إضافة إلى استهداف مصنع لبناء السفن في اوكرانيا.

استهداف فندق يضم مرتزقة بأوكرانيا

وأسفر الهجوم الروسي عن إلحاق أضرار جسيمة بالفندق، بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية.

وقال فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولاييف في تدوينة على "تلجرام"، إن هجومًا روسيًّا بطائرة مسيرة ألحق أضرارًا جسيمة بفندق في مدينة ميكولاييف، موضحًا أن الطائرة من طراز شاهد-131/136".

أضرار جسيمة دون سقوط قتلى

وأضاف "نتيجة لذلك تعرض مبنى في الفندق لأضرار جسيمة واندلع حريق تم إخماده سريعًا دون سقوط قتلى أو مصابين".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الفندق يستضيف مرتزقة يتحدثون الإنجليزية، يقاتلون في اوكرانيا.

وقال كيم وخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن "الهجوم الروسي تسبب أيضًا في تحطيم نوافذ في فندق قريب، وإن البنية التحتية للتدفئة تضررت".